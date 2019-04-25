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25 Квітень 2019, Київ 15:36
Новини | Політика

Путін «здивований» різкою реакцією на видачу паспортів Росії жителям Донбасу

Ввечері 25 квітня на прохання України рішення про спрощення видачі російських паспортів буде обговорювати Рада безпеки ООН

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Президент Росії Володимир Путін назвав «дивною» реакцію Києва на рішення Москви спростити видачу російських паспортів жителям східних районів України, що перебувають під контролем підтримуваних Москвою бойовиків.

На прес-конференції у Владивостоку за підсумками зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином Путін заявив, що подібна практика «давно існує» щодо громадян України в інших країнах і що російська влада і він особисто «далекі від того, щоб провокувати когось».

«Питання, пов’язане з паспортами, носить чисто гуманітарний характер… З приводу видачі паспортів іншими, сусідніми державами чомусь не робилися спроби винести це питання на рівень Ради безпеки ООН. А тут чому? Чим відрізняється ця ситуація? Та нічим… Люди, які проживають на територіях (підконтрольних угрупованням – ред.) «ЛНР» і «ДНР», перебувають у набагато більш скрутному становищі», – сказав Путін.

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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Ввечері 25 квітня на прохання України рішення про спрощення видачі російських паспортів буде обговорювати Рада безпеки ООН.

У вересні 2018 року ЗМІ оприлюднили відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини у консульстві Угорщини в Береговому з проханням не повідомляти про це владі. Голова МЗС України Павло Клімкін зазначив, що відомство перевіряє автентичність відео і назвав можливим видворення угорського консула у Берегові. Цей крок призвів до чергового загострення у відносинах України й Угорщини.

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