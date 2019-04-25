Путін «здивований» різкою реакцією на видачу паспортів Росії жителям Донбасу

Президент Росії Володимир Путін назвав «дивною» реакцію Києва на рішення Москви спростити видачу російських паспортів жителям східних районів України, що перебувають під контролем підтримуваних Москвою бойовиків.

На прес-конференції у Владивостоку за підсумками зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином Путін заявив, що подібна практика «давно існує» щодо громадян України в інших країнах і що російська влада і він особисто «далекі від того, щоб провокувати когось».

«Питання, пов’язане з паспортами, носить чисто гуманітарний характер… З приводу видачі паспортів іншими, сусідніми державами чомусь не робилися спроби винести це питання на рівень Ради безпеки ООН. А тут чому? Чим відрізняється ця ситуація? Та нічим… Люди, які проживають на територіях (підконтрольних угрупованням – ред.) «ЛНР» і «ДНР», перебувають у набагато більш скрутному становищі», – сказав Путін.

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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Ввечері 25 квітня на прохання України рішення про спрощення видачі російських паспортів буде обговорювати Рада безпеки ООН.

У вересні 2018 року ЗМІ оприлюднили відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини у консульстві Угорщини в Береговому з проханням не повідомляти про це владі. Голова МЗС України Павло Клімкін зазначив, що відомство перевіряє автентичність відео і назвав можливим видворення угорського консула у Берегові. Цей крок призвів до чергового загострення у відносинах України й Угорщини.