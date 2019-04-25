В угрупованні «ДНР» запроваджують «спрощений перетин кордону» з Росією після указу Путіна

В угрупованні «ДНР» вирішили запровадити «спрощений механізм перетину кордону на пунктах пропуску з РФ з метою централізованої доставки громадян для отримання громадянства РФ». Очільник угруповання Денис Пушилін заявив, що розробити такий механізм потрібно до 1 червня.

Росія наразі не реагувала на висловлювання керівника проросійських бойовиків, які контролюють частину Донецької області.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

25 квітня Рада безпеки ООН обговорить ситуацію на Донбасі через указ Путіна.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.

Із заявами про засудження указу Путіна виступили Франція, Німеччина, Євросоюз та США.