Франція засуджує указ Путіна про паспорти для жителів Донбасу

Франція засуджує указ президента Росії Володимира Путіна про видачу російських паспортів жителям Донбасу, повідомила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон 24 квітня.

«Ми засуджуємо рішення Росії щодо спрощеного надання російського громадянства мешканцям Донецька та Луганська. Це рішення суперечить Мінським домовленостям та не сприяє зусиллям, спрямованим на вирішення конфлікту», – заявила Дюмон.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

25 квітня Рада безпеки ООН обговорить ситуацію на Донбасі через указ Путіна.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.