Порошенко прокоментував указ Путіна про видачу паспортів жителям окупованого Донбасу

Президент України Петро Порошенко назвав підготовкою до чергового кроку агресії проти України указ президента Росії Володимира Путіна про спрощену процедуру видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

«Йдеться фактично про підготовку Кремлем до наступного кроку агресії проти нашої держави – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні. Закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій», – наголосив президент.

Він додав, що дав доручення МЗС ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради безпеки ООН та інших міжнародних форматах.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.