Україна закликає ЄС відреагувати на рішення Москви видавати паспорти жителям ОРДЛО

Україна закликає партнерів у Європейському союзі відреагувати на рішення влади Росії у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям окупованих проросійськими силами територій Донбасу. Про це повідомив постійний представник України при ЄС Микола Точицький.

«Кремль іде далі у своїй повзучій окупації українських територій. Рішення Кремля видавати російські паспорти громадянам України на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є неприйнятним і жахливим. Ми закликали партнерів у ЄС реагувати оперативно й рішуче», – написав посол 24 квітня у Twitter.

Західний дипломат на умовах анонімності заявив Радіо Свобода, що указ президента Росії Володимира Путіна є «провокаційним кроком, який підриває зусилля з деескалації ситуації» на Донбасі.

Офіційно в ЄС рішення російської влади не коментували.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.