Україна звернулася до Ради безпеки ООН через рішення Кремля про паспорти для ОРДЛО

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через рішення влади Росії у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям окупованих проросійськими силами територій Донбасу. Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

«За дорученням Петра Порошенка вже звернулися до Ради безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою безпеки Мінським домовленостям», – написав Єльченко у Twitter.

Раніше МЗС України розкритикувало рішення влади Росії у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям окупованих проросійськими силами територій Донбасу. Голова МЗС Павло Клімкін назвав це «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.