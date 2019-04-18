(Друкуємо мовою оригіналу)

Российские издания «Коммерсант» и «РБК» сообщили, что Россия готовится раздавать свои паспорта в ОРДЛО после выборов в Украине. По информации источников, паспорта будут выдавать по упрощенной процедуре и только тем, кто уже получил «паспорта» группировок «ЛНР» и «ДНР» и откажется от паспорта Украины. Решится ли Россия раздать свои паспорта и к чему это приведет?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили философ Александр Белокобыльский и политический обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко.

– Александр, это сообщение появилось в российских изданиях в промежутке между первым и вторым туром украинских выборов. Почему именно в этот период?

Александр Белокобыльский: Насколько я знаю, этот разговор начался в конце декабря прошлого года. И ничего нового с тех пор не происходило. То есть, в России обсуждался закон и был принят об упрощенной процедуре предоставления гражданства русскоязычным гражданам. И он, насколько я понимаю, в конце марта вступил в силу.

Мне бы не хотелось поддерживать традицию, которая сложилась у нас в СМИ: «Мы точно знаем, чего хочет Путин и россияне». Я ничего такого не знаю, они мне не докладывают.

– Но мы можем строить догадки, гипотезы.

Александр Белокобыльский: Может быть такая гипотеза, что на протяжении достаточно долгого времени Украина сквозь пальцы смотрела на судьбу своих граждан, которые остались на территориях, которых мы считаем украинскими. Сейчас за судьбы, умы этих граждан идет борьба. И Россия предпринимала, предпринимает и будет предпринимать усилия для того, чтобы оказывать в этой борьбе влияние и перетаскивать всех на свою сторону.

– Сергей, сейчас много говорится о том, что ОРДЛО таким образом станут окончательно на путь Приднестровья. Просматриваете ли вы такой сценарий?

Сергей Ильченко: Безусловно, это приднестровский сценарий. И аналогий здесь масса. Совершенно понятны намерения Путина. Позволю себе возразить, что если мы не будем точно знать, чего хотят россияне и чего хочет Путин, то не понятно, что мы там анализируем. Мы должны это знать.

В данном случае все довольно просто. Это попытка создать некое меньшинство, часть русского разделенного народа, по постоянной версии России, который «подвергается опасности быть покаранными ВСУ» и «должны быть защищены прямым введением ограниченного российского военного контингента». Совершенно неважно, какой будет этот контингент численно. Но это легитимизирует сам факт его присутствия.

Выдача паспортов по упрощенной схеме не означает, что паспорта будут кидать в толпу. Их выдадут в том количестве, в котором необходимо

При чем, как показывает опыт Приднестровья, заявленные сто человек очень легко разворачиваются в десять тысяч.

Но возникает второй вопрос, а ради чего жители ОРДЛО пойдут на получение российских паспортов. Тут видны две причины. Первая – возможность работать в России. Вторая – возможность получать российские пенсии. Полностью по аналогии с Приднестровьем. Но, конечно, России обидно платить пенсии каким-то там жителям Донбасса. Но в качестве пиар-акции некоторое количество пенсий выплатить придется.

Кстати, выдача паспортов по упрощенной схеме не означает, что паспорта будут кидать в толпу. Как показывает опыт Приднестровья, это немедленно обрастает жесткими коррупционными схемами. И паспорта выдают в том количестве, в котором необходимо. В данном случае, должно быть выдано не очень много, чтобы не платить много пенсий, и не очень мало, чтобы можно было называть некую общую цифру: «Вот посмотрите, сколько там наших граждан».

– Около 150 тысяч паспортов было выдано на территории контролируемой группировкой «ДНР». Такие условия, чтобы ограничить количество людей, это те, у кого есть так называемый «паспорт» «ДНР» и кто готов отказаться от украинского паспорта.

Российское гражданство – это очень скользкая штука. Это нечто, что могут сегодня дать, а завтра забрать под каким-то предлогом

​Сергей Ильченко: Около 200 тысяч. В Приднестровье была немного другая история, здесь все это придется делать быстро. Но на мой взгляд, что будет сделано из опыта Приднестровья. В первую очередь паспорта раздадут более молодым людям, таким, кто может не обременяя «пенсионный фонд», уехать на работу в Россию. Вторым эшелоном будут розданы паспорта пенсионером. При том, контроль за уходом населения в Россию вестись не будет, что позволит называть общую цифру выданных паспортов. Этих людей будут грубо использовать, пока они нужны.

Российское гражданство – это очень скользкая штука. Россия не является нормальной страной, как таковой. Это нечто, что могут сегодня дать, а завтра забрать под каким-то предлогом.

– Александр, вы говорите, что не стоит гадать, что в голове у российского руководства. А как Украине себя вести в этом случае? Если после избрания президента будет подписан такой указ? Окно переговоров по Минским соглашениям будут закрыты?

Александр Белокобыльский: Давайте по порядку. Кто первым признал «Л/ДНР», если следовать букве фактических действий. Наверное, тот, кто заставил всех граждан Украины признать, что «донецкая прописка – это уже больше не украинская прописка». Потому что все люди, которые приписаны на неподконтрольных территориях, должны были получить справку переселенца.

– Для определенных процедур огромное количество с пропиской в Донецке живут без справки переселенца.

Надо показать, что живущие в ОРДЛО являются гражданами Украины, что они имеют те же права, как и все украинцы. Фактически так и есть

​Александр Белокобыльский: Может быть. Я, по большому счету, переселенцем не являюсь. Но когда стал вопрос, что я должен предоставить справку переселенца для поступления на работу, вот вам факт, который касается достаточно массовых событий. То есть, если мы, в определенной степени можно так сказать, вычеркнули из списка граждан тех, кто прописан в Донецке, то, наверное же, кто-то придет и будет пытаться рассчитывать на этих людей как на своих.

Я думаю, что надо показать, что живущие в ОРДЛО являются гражданами Украины, что они имеют те же права, как и все украинцы. Фактически так оно и есть, но об этом никто не говорит. И им не надо получать российское гражданство.

– Что вы имеете в виду?

Александр Белокобыльский: Начать платить пенсии, социальные виплаты, без справки переселенца. Я – не специалист в этой сфере. Но то, что есть определенные принципиальные вещи, нужно признать этих людей полноценными гражданами Украины, объяснить им, что Украина – это их родина. Пока у меня ощущение, что мы делаем прямо противоположное.

– Сергей, как Молдова относится к жителям Приднестровья?

Сергей Ильченко: Абсолютно лояльно. Но там иная история, в Молдове удалось продавить признание Приднестровья. То есть, Молдова признает, что есть Приднестровье, там есть президент, как какое-то полугосударство.

Я считаю, совершенно нормально, что Украина признает факт оккупации этих областей, совершенно нормально, что жители этих оккупированных областей должны становится на особый учет и предоставлять справки. Совершенно ненормально, что Украина допускает свободное хождение через линию оккупации, потому что это первый шаг признания. Надо называть вещи своими именами.

– Сможет ли выторговать что-то Путин, пользуясь таким рычагом?

Сергей Ильченко: Я очень надеюсь, что у украинских властей хватит твердости ничего не сдать ему. Тем более, на мой взгляд, не так уж страшно, если он начнет раздавать паспорта. Существуют жесткие способы парирования без каких-либо уступок.

– Какие способы? Возможны ли санкции?

Сергей Ильченко: Существует закон Украины, который не предусматривает двойное гражданство. Думаю, в отношении России не мешало бы принять закон, который за принятие российского гражданства предельно четко прописывал лишение украинского гражданства. Вы получаете российский паспорт и вместе с ним все прелести неполноправного гражданства России без гражданства Украины.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)