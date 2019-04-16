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16 Квітень 2019, Київ 18:21
Новини | Політика

Кремль запланував видачу російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу – ЗМІ

Як стверджують російські ЗМІ, указ може бути підписаний відразу після президентських виборів в Україні

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Кремль планує дозволити жителям окупованих проросійськими бойовиками районів на сході України в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Про це пишуть видання «Коммерсант» і РБК з посиланням на свої джерела.

Як стверджують російські ЗМІ, указ може бути підписаний відразу після президентських виборів в Україні.

Українців, які живуть на окупованих територіях, хочуть звільнити від необхідності здавати іспити на громадянство і проживати на території Росії для отримання паспорта. При цьому люди, які претендують на російське громадянство, повинні будуть мати документи, видані угруповання «ДНР» та «ЛНР» і відмовитися від паспортів України, уточнює одне з джерел РБК.

Ілюстративне фото. Музей під відкритим небом, присвячений війні на Донбасі. Дніпро, 19 травня 2016
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Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль поки не готовий коментувати цю інформацію. Також Пєсков зазначив, що подібні публікації викликані «підвищеним інтересом до цієї теми в російських ЗМІ».
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