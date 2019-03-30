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Почему «мирные» переговоры с Россией могут поставить под угрозу украинский суверенитет? Что говорят о президентских выборах в ОРДЛО? И почему группировки «ЛНР» и «ДНР» не объединятся? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Мир в обмен на суверенитет

Любые «мирные» переговоры с Россией могут поставить под угрозу украинский суверенитет, утверждает российский экономист Владислав Иноземцев, пишет британское интернет-издание «Independent».

По мнению эксперта, если Киев захочет вернуть оккупированные территории, Москва будет жестко настаивать на огромных уступках. Те, кто открыто призывает к таким переговорам, по всей видимости готовы на эти уступки, желая обернуть это себе на пользу.

Иноземцев утверждает, что Кремль стремится остановить дальнейшее движение Украины к европеизации. Сейчас он использует преимущества довольно свободного и демократического общества, чтобы вернуть Украину обратно в авторитарное и олигархическое прошлое. И Запад сейчас должен признать, что украинская политика – это очень важная игра. И он должен участвовать в ней.

Если проевропейские силы на Украине ослабнут, а российские имперские амбиции возродятся, Европа столкнется с намного более серьезными проблемами, чем те, которые создает «Брексит» и «желтые жилеты», утверждает эксперт.

Всем оставаться на своих местах

Работникам бюджетной сферы на прошлой неделе было настоятельно рекомендовано сдать украинские паспорта, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

По словам Молчановой, как принято в Донецке с 2014 года, никаких вразумительных объяснений по этому поводу никто не дает. Народу приходится только додумывать и догадываться, для чего это нужно.

Кто-то говорит, что эта процедура необходима для внесения персональных данных в некий так называемый «республиканский» реестр. Кто-то надеется, что будут оформлять всем бюджетникам паспорта Российской Федерации. А критически мыслящие предполагают, что таким образом их лишили возможности принимать участие в выборах, которые состоятся в Украине 31 марта.

Кстати, как пишет Молчанова именно в этот день в Донецке запланирован митинг против проведения выборов в Украине. Правда, не понятно, как данное мероприятие может повлиять на ход выборов.

Политическая пассивность

Тем временем в Луганске ощущается политическая пассивность населения. Жарких дебатов относительно того, кто победит на выборах 31 марта или, кто за кого болеет не слышно, пишет блогер Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

По ее словам, иногда есть критика в адрес кого-то из кандидатов, иногда – вопрос, из кого можно выбирать при таком политическом раскладе, но это риторические вопросы, которые не требуют ответов. При этом есть много мифов о жизни после выборов.

Один из самых ярких, как пишет Викторова, о том, что жители ОРДЛО уже 1 апреля начнут получать российские паспорта. Об этом спрашивают друг у друга в транспорте, на улицах и в соцсетях. Еще люди много говорят о том, что будто после выборов Россия может признать так называемую «ЛНР».

Викторова отмечает, что на 31 марта в Луганске также намечается масштабный принудительный митинг. Об этом сообщили всем бюджетникам.

Миф или реальность?

Тема массового принятия жителей оккупированного Донбасса в российское гражданство в последнее время обрела второе, а, может, даже и третье дыхание. Эти слухи вбрасываются в информационное пространство с завидной регулярностью. Однако, это не означает, что можно несерьезно относиться и к нынешнему информационному вбросу, пишет сайт «Остров».

Как пишет сайт, все источники в качестве времени «Ч» называют 1 апреля. Дело в том, что 18 декабря прошлого года Государственная дума РФ проголосовала за законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Уже 21 декабря закон поддержали сенаторы Федерального собрания, а 27 декабря президент России Путин подписал его. В силу он вступает... 1 апреля.

В пояснительной записке к этому закону говорится, что президент Путин наделяется правом «в гуманитарных целях… принимать в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима».

Российские законодатели, как отмечает автор статьи, даже не скрывают, что, прежде всего, это нововведение касается Украины.

Больше «серых зон»

Сайт «Донецкие Новости» пишет, что параллельно со слухами о раздаче российских паспортов жителям ОРДЛО, довольно долго муссировалась идея объединения так называемых «ДНР» и «ЛНР». Почему их так и не объединили?

По мнению руководителя проектов Центра исследований проблем гражданского общества Марии Кучеренко, если из двух анклавов сделать один – это приведет к обострению отношений между спецслужбами и другими игроками внутри России.

Кучеренко напоминает, что в «ДНР» формальный «глава» Денис Пушилин подконтролен помощнику президента России Владиславу Суркову. Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник же напрямую подчиняется ФСБ. Так называемые «республики» могут наращивать сотрудничество с регионами России, но все это часть другого процесса – приведение экономики и всех отношений внутри квазигосударственных образований в некое подобие вертикали.

При этом, по словам эксперта, группировки все равно останутся отдельными образованиями. Чем больше таких «серых зон» и никем не признанных «государств» – тем больше можно через них проворачивать коррупционных схем, выбивать звучных должностей и доказывать необходимость своего присутствия на Старой площади или Лубянке для чиновников разной степени значимости.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)