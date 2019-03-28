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Концерты, протесты и «медаль Иуды» Петру Порошенко. Такие планы на 31 марта в неподконтрольном украинским властям Донецке. В день президентский выборов, на территории ОРДЛО планируется митинги, осуждающие выборы в Украины, а для привлечения людей на площади в Донецке и Луганске выступят певцы из России. Чего ожидать от 31 марта на неподконтрольных территориях?

В Донецке 31 марта созывают антимитинг по поводу выборов президента Украины, по бюджетный организациям уже разослали распоряжение о том, что они должны предоставить людей на акцию. Вот, что пишут в распоряжении: «Прошу обеспечить явку работников вашего предприятия в полном составе, (кроме иногородних, а также работников, имеющих 2 и более детей в возрасте до 15 лет) на общественную акцию, проведение которой запланировано на 31 марта с 11:00 до 16:00 на площади Ленина в Донецке».

А на самом митинге планируется вручить огромную «медаль Иуды» президенту Украины и кандидату Петру Порошенко. Вот как анонсируется медаль донецким блогером Иваном Лихачёвым.

«На этом скоплении людей Порошенко будет представлен к награде. Ему здесь в Донецке, на металлургическом заводе отлили «медаль Иуды». Она 2 метра диаметром, весит 2 тонны. По моему мнению этот митинг будет играть на руку только одному человеку, тому самому, которому отлили медаль», – говорит Лихачёв в своем ютуб-блоге.

Для зрелищности на площади Ленина выступят подзабытые российские певцы Денис Клявер, бывший солист группы «Чай вдвоём», и выпускница «Фабрики звёзд» Согдиана.

Не отстаёт в этот день по зрелищам и другой оккупированный город – Луганск. Там, на аналогичном митинге, выступят группы «Корни» и «Город 312».

Зачем проводить митинги против выборов в Украине на неподконтрольной территории, задаются вопросом комментаторы закрытых пабликов о жизни в «ОРДО» и «ОРЛО»? Этим вопросом также задалось радио Донбасс.Реалии.

В Донецке так называемая администрация группировки «ДНР» использует все усилия для того, чтобы в день выборов создать видимость социальной активности, – говорит журналист Радио Свобода Александр Демченко, отслеживающий ситуацию на неподконтрольных территориях.

«По бюджетным организациям рассылаются директивы, где требуют предоставить определённое количество людей. Кроме того, мы наблюдали листовки об акции против комендантского часа на бульваре Пушкина. Такое впечатление, что будут пытаться собрать максимальное количество людей в центре Донецка», – говорит Демченко.

Помимо того, что будет анонсированный митинг, в Донецке активно распространяются листовки с призывами выйти на акцию против комендантского часа. Правда место проведения не уточняется – Пушкинский бульвар. Стоит отметить, что Пушкинского бульвара в Донецке нет.

«Будет создаваться медиа-картинка – реакции на президентские выборы в «ЛНР» и «ДНР». Все эти факты показывают топорность организационного процесса. Медаль, которую хотят вручить Порошенко, её уже обсмеяли во всех социальных сетях. Она сама по себе выглядит глупо, грамматические ошибки в надписи. Другое дело эти листовки с призывами выйти на акцию против комендантского часа, опять же Пушкинский бульвар, которого в Донецке нет. Собирать людей на бульваре Пушкина… Это самая охраняемая часть города, такой себе правительственный квартал «ДНР». Если люди выйдут туда на акцию протеста, то они обречены на внимание к себе со стороны «МГБ», и многие могут быть задержаны. Если бы кто-то хотел собрать такую акцию, то не устраивал бы её в таком месте», – отмечает Демченко и говорит о том, что подобные призывы к акциям больше похожи на провокации и создание картинки о борьбе с врагами так называемых республик.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)