У Зеленського відреагували на рішення Росії видавати паспорти в ОРДЛО

Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта рішенням почати в спрощеному порядку видавати паспорти жителям непідконтрольних уряду України територій Донбасу, йдеться в заяві команди Володимира Зеленського, який, за даними ЦВК, перемагає на виборах президента України.

«Ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії як держави-агресора, яка веде проти України війну. На жаль, цей указ не наближає нас до вирішення основної мети – припинення вогню. Незважаючи на це, Україна буде робити все від неї залежне, аби захистити, надати належну допомогу й забезпечити права своїх громадян, які вимушені перебувати на окупованих територіях», – йдеться в поширеній 24 квітня заяві.

Команда Зеленського також заявляє, що Україна розраховує на підтримку міжнародної спільноти у питанні захисту інтересів, прав і свобод українських громадян на тимчасово окупованих територіях, та розраховує на посилення дипломатичного і санкційного тиску на Росію.

«Одним із пріоритетів президента Володимира Зеленського буде вирішення нагальних життєвих проблем переселенців і розширення можливостей для підтримки зв’язків з громадянами України на окупованих територіях, комплекс заходів задля припинення війни та деокупації наших територій. Донбас – це Україна», – йдеться в заяві.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.