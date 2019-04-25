Росія посилює атаку на суверенітет України – США про видачу російських паспортів на Донбасі

Державний департамент США виступив 24 квітня з різкою критикою рішення президента Росії Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям східних областей України, контрольованих проросійськими бойовиками.

«Росія цій вкрай провокаційною акцією посилює свою атаку на суверенітет і територіальну цілісність України. Рішення президента Путіна створює серйозну перешкоду втіленню Мінських угод і реінтеграції Донбасу», – ідеться в заяві.

США також наголошують, що таке рішення Володимира Путіна оприлюднене через три дні після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського, який висловив готовність спільно працювати з Росією з метою реалізувати Мінські угоди.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.