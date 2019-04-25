«Суперечить Мінським угодам»: Німеччина засудила указ Путіна про паспорти для жителів Донбасу

Міністерство закордонних справ Німеччини засуджує указ президента Росії Володимира Путіна про видачу російських паспортів жителям контрольованих Москвою територій Донбасу.

«Разом із Францією ми засуджуємо російський указ, що має на меті полегшити надання російського громадянства населенню частин Східної України. Ці регіони є частиною території української держави. Оголошення Росії суперечить духові і цілям мінських домовленостей. Воно є протилежним до нагально необхідного зараз внеску в деескалацію», – ідеться в Twitter МЗС Німеччини.

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон 24 квітня заявила, що Франція засуджує російське рішення щодо паспортів для жителів окупованого Донбасу.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

25 квітня Рада безпеки ООН обговорить ситуацію на Донбасі через указ Путіна.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.