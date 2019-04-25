Рада закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії через рішення про паспорти

Верховна Рада звернулася до низки міжнародних організацій, а також до країн Європейського союзу, США, Канади, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні із закликом посилити санкції проти Росії через рішення Москви надавати жителям окупованої частини Донбасу російське громадянство за спрощеною процедурою.

Відповідне звернення на засіданні парламенту 25 квітня підтримали 230 народних депутатів.

Верховна Рада також вимагає від президента Росії Володимира Путіна скасувати відповідний указ, називаючи його нікчемним.

«Верховна Рада України звертається із наполегливим закликом засудити вищезазначені деструктивні дії Російської Федерації, які грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, права людини і громадянина в Україні, консолідувати спільні з Україною зусилля з протидії агресивним діям РФ і вжити заходів щодо посилення, у цьому зв’язку, режиму міжнародних санкцій, спрямованих проти РФ», – йдеться в зверненні.

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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Ввечері 25 квітня на прохання України рішення про спрощення видачі російських паспортів буде обговорювати Рада безпеки ООН.