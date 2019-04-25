Британія й Канада засудили рішення Москви про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО

Велика Британія і Канада назвали неприйнятним рішення Росії надавати жителям окупованої частини Донбасу російське громадянство за спрощеною процедурою.

«Це черговий крок у рамках поведінкової моделі Росії, мета якої – створювати загрози безпеці й суверенітету України, а також підірвати її територіальну цілісність. Російська влада намагається виправдати цей крок, посилаючись на міркування гуманітарного характеру. Але поки що спільноти, яких Росія, згідно з її твердженнями, підтримує, страждають від наслідків конфлікту, розпочатого і підтримуваного Росією і її ставлениками», – заявляє МЗС Британії.

Водночас посольство Канади в Україні заявило, що Канада «засуджує продовження агресії за підтримки Росії в східній Україні й дестабілізуючу пропозицію надавати громадянство жителям Донбасу. Ми стоїмо разом з Україною і підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність».

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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Ввечері 25 квітня на прохання України рішення про спрощення видачі російських паспортів буде обговорювати Рада безпеки ООН.