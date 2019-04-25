Яку плату захочуть за ці паспорти? – луганчанка про крок Путіна

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Чим викликав обурення і української влади, і лідерів інших країн. А як на такі заяви відреагувалs жителі ОРДЛО? Чи збираються вони брати російські паспорти?

Жителька окупованого Луганська Ірина новині про видачі російських паспортів не зраділа. Вона каже: тільки-но люди почали знову вірити в те, що є шанс повернутися в Україну (адже про це заявляв політик Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна). Ірина розповідає, що за 5 років звичайні люди вже пройшли кілька етапів недовіри до угруповань «Л/ДНР», і знову з’явився той «білий промінець російської надії».

«Насправді це дуже дивно. Заробітних плат і пенсій, як у Росії, немає, а ось ціни – нагадують сусідні. І коли люди знову кажуть: «Ви нас кинули», – то тут знову чарівник намалювався, який каже: «а ми вам все ж таки паспорти можемо надати». На 5-й рік війни! Нарешті заслужили, чи як це називається? Звичайно, хтось хоче і кричить: «Дочекалися», але з моїх знайомих – усі чекають, що буде далі. Яку плату за ці паспорти вимагатимуть?» – каже Ірина.

Вона найбільше хвилюється, що ціна за російські паспорти – це черговий етап війни. Тому була рада почути заяви і Петра Порошенка, і команди Володимира Зеленського, і керівників інших європейських країн, що такий крок Росії вони не схвалюють. Жінка каже: важливо було дізнатися, що все ж таки про них тут, в окупації, не забувають. І сміється: «паспорти видавати» – це гучно сказано, адже насправді це тривала процедура, яка займає кілька місяців.

«Як пояснили на телебаченні – це має зайняти три місяці. Але ви лише уявіть: треба зібрати документи, привезти їх до Росії, відстояти там у чергах, це скільки часу буде? А якщо ще й треба буде щось довезти? Це ж бюрократія. І я читала в інтернеті, що таке рішення російського президента не означає, що ти отримуєш громадянство Росії й усі пільги, як росіянин. Тому не впевнена, що у нас дуже багато охочих буде. Ну, може, лише ті, хто викинув український паспорт і живе з «ЛНР-івським». Я б на їхньому місці також побігла за російським паспортом. Краще такий, ніж просто папірець», – каже Ірина.

У соціальних мережах та проросійських пабліках запитують: чи будете ви отримувати російський паспорт? І ось деякі думки жителів ОРДЛО:

«Я б краще повернулася до України. Відвідала би працюючу «Донбас-Арену», постояла б у пробках, поїхала кудись відпочити без «танців із бубном». Факт у тому, що ми деградували на 10 років. У світі всі картками розплачуються, ми їздимо за пенcіями… і переводимо в готівку картки через бариг і пошту», – написали в соцмережі.

«Я вітаю нас з цим. 5 років чекали, і ось, нарешті», – прокоментувала новину мешканка окупованого Донецька.

Але з’явилося у жителів ОРДЛО і багато запитань до такої процедури:

– А яка прописка буде у паспорті?

– Та ж сама залишається. Тобто ви будете громадянами Росії, які проживатимуть «в ЛНР та ДНР». Тобто у вас будуть пільги і права, як і в росіян.

«Дружина з Луганська, я з Росії, дитина народилася в Росії. Усі пишуть, що в такому випадку процедура спрощена, але її як не було, так і немає. Дитина без копійки від держави. Всюди по «блату» ходимо, або «Геть із Росії», – написали в соцмережі.

«Те, що підписав Володимир Путін, було ще у 2003 році. Але щоб отримати паспорт Росії, ноги зітреш в усіх інстанціях. А як підсумок – мінімум рік, щоб отримати ці паспорти. Тому радіти ще зарано», – написали в проросійському пабліку.

«Мова йде не про саме громадянство, а про спрощення отримання. Це інша «функція». Подивіться, що для цього потрібно, і запитайте себе: чи будете цим займатися? Чи є у вас на це час та гроші?» – прокоментували у соціальній мережі новину», – написали в проросійському пабліку.

«Телефонувала до Ростова (Ростова-на-Дону в Росії – ред.) у паспортний. Запитати, чи можна отримати паспорт без документа «з ЛНР», а лише з українським паспортом. Сказали, щоб телефонувала наступного тижня, бо вони самі ще цього не знають», – написали в соцмережі.

Із заявами про засудження указу Володимира Путіна вже виступили Франція, Німеччина, Євросоюз, США, інші країни. А голова МЗС України Павло Клімкін назвав таке рішення «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.