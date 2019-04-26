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Недавнее решение президента России Владимира Путина упростить выдачу паспортов граждан Российской Федерации в ОРДЛО остается в центре внимания не только в Украине, но и всего мира. Каковой далее может быть реакция мира и Украины на то, что президент России Владимир Путин подписал указ, по которому жители ОРДЛО смогут в упрощенном порядке получать гражданство России?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорила аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

– Вот как Владимир Путин обосновал свое решение подписать указ об упрощенной выдаче паспортов жителям ОРДЛО:

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой проживающие на территории этих Донецкой и Луганской республики, вообще лишены гражданских прав. Это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать свои элементарные потребности и права».

Как вы считаете, зачем это понадобилось Путину?

– Речь идет о том, что Российской Федерации так или иначе необходимо поднимать градус напряженности в ОРДЛО. Это неизбежно из-за внутренних противоречий, как у нас принято говорить, между башнями Кремля. И это было неизбежно, так как эта оккупационная власть испытывает достаточно длительный кризис жанра. Потому что если посмотреть на те же фокус-группы, которые проводились на оккупированных территориями рядом моих коллег, послушать о том, что там говорят люди.

Люди были утомлены той ситуации серости и неопределенности. Нарастали определенные процессы связанные с недовольством. Я не говорю, что возможен был бы какой-то бунт. Конечно же так называемые силовики ОРДЛО мигом бы подавили очаги несогласия или сопротивления. Я говорю о том, что это недовольство становилось слишком явным и было понятно, что кто-то должен сейчас сделать следующий ход.

Было принято решение, которое обсуждалось в несколько волн, о паспортизации жителей оккупированных территорий. Речь не идет о гуманитарных мерах. Для жителей оккупированных территорий это скорее символический жест. А в целом для ситуации с войной Украины и России это жест, который влечет за собой крайне серьезные последствия. То есть, Россия получает таким образом право не просто на защиту русскоязычных, русскокультурных.

– Вы согласны с тем, что Россия реализует давно испробованный, успешно для ее имперских целей задач, а именно Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия?

Российская Федерация будет вооруженным путем защищать своих граждан. И важно, что эта норма закреплена у России в федеральном законе об обороне

​– Да. Российская Федерация будет вооруженным путем защищать своих граждан. И важно, что эта норма закреплена у России в федеральном законе об обороне. Там прямо прописано, что Российская Федерация оставляет за собой право защищать своих граждан, находящихся на территории третьих стран в том случае, если они неспособны обеспечить им нормальные и безопасные условия для существования. Тут достаточно серьезные обоснования.

​– Вы согласны с заявлением министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который реагируя на этот подписанный Путиным указ, утверждал, что «Россия намерена выдавать эти паспорта граждан России жителям ОРДЛО, чтобы в будущем создать возможность для военного вмешательства». А что мешает Путину без этого всего? Он в 2014-2015 годах доказал, при том, что «их там нет».

– Да, согласна. Господину Климкину здесь нечего возразить. Здесь надо понимать, что Российской Федерации ничего не мешает, но появляются обоснования, которые выглядят уже более удобоваримым. Говорить о том, что Россия преследует только цель показать Украине свои военные возможности – это было бы слишком наивно.

Здесь гораздо интереснее не само действие России, а держать нас в подвешенном состоянии и брать нас на крючок шантажа

Здесь гораздо интереснее не само действие России, а держать нас в подвешенном состоянии и брать нас на крючок шантажа. А если вы не дадите особые права Донбассу, то вы получите грузинский сценарий. Это постоянное поднимание ставок, которое идет с момента так называемых выборов в ноябре.

– Насколько известно на 25 апреля 2019 года, нет решения России открывать паспортные столы на оккупированной территории?

– Вроде как мобильные пункты в Ростове, на территории Российской Федерации. Но там было так интересно сформулировано в обосновании МВД, что это будет осуществляться через так называемых глав оккупационных администраций, но на территории Ростовской области.

И свежее «разъяснение» Пушилина, главаря так называемой «ДНР», тоже ясности не внесли. Перед этой администрацией сначала обеспечить рассмотрение документов в ОРДО, а потом было сформулировано как обеспечить бесперебойное пересечение границы с Россией. То есть, не понятно как это будет.

– За некоторыми данными, около миллиона людей уехали из ОРДЛО не только в Украину, но и в Россию. И некоторые раннее уже получали паспорта гражданина России?

– Да. Но это была другая процедура. Были приняты серьезные изменения, которые упрощают процедуру. То есть, не нужно проживать пять лет на территории Российской Федерации, не нужно сдавать экзамен, не нужно подтверждать регистрацию. И эта норма в статье 14 пункт 8, который был внесен в конце прошлого года, именно определеяет, что Путин своим указом может определять в гуманитарных целях категории граждан, для которых будет действовать это упрощение.

Нужно понимать, что это скорее всего будет не совсем такой паспорт Российской Федерации, как люди того ожидают

Вот недавно был подписан указ Путиным, где говорится, что жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, это формулировка указа, не «ДНР» и «ЛНР», что для них будет действовать вот это упрощение. Но надо понимать, что это скорее всего будет не совсем такой паспорт Российской Федерации, как люди того ожидают.

– Некоторые коллеги утверждали, еще до указа Путина, что это будет загранпаспорт. Но это все-таки обычный внутренний паспорт гражданина России, насколько можно понять.

– Я тоже думала, что это будет загранпаспорт, но в разъяснении МВД поступила информация, что они могут получить паспорт России и заодно загранпаспорт России. Но здесь остается открытым вопросом как можно получить внутренний паспорт в котором нет регистрации.

Если это будет фиктивная регистрация, возникает вопрос, какая территория способна вместить такое количество этих фиктивно зарегистрированных лиц. И как это должно выглядеть юридически, бюрократически.

– В заявлении пресс-службы МВД в связи с этим указом, говорится: «Таким образом указанная категория граждан в праве обратиться з заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства».

Российское чиновничество настолько не способно определиться с тем, какую легенду они отстаивают сегодня, что есть разночтения

​– И это смешно, российское чиновничество настолько не способно определиться с тем, какую легенду они отстаивают сегодня, что есть разночтения между законом и нормах, которые опубликовали МВД. Потому что в последней редакции закона о гражданстве России говорится, что граждане Украины должны отказаться от гражданства Украины. То есть, либо МВД России не признает законов России, либо все гораздо сложнее.

Уже начинают подозревать в ОРДЛО, что вполне возможно, что паспорта достанутся не всем. Источники в России распространяли слухи, что первыми эти паспорта получат представители оккупационных администраций и силовики псевдореспублик. А с остальными может быть, а может и не быть.

– Российский политтехнолог, политолог Станислав Белковский выразил мнение, что «всю избирательную кампанию ставкой Кремля на этих выборах президента в Украине был не Владимир Зеленский, а Петр Порошенко». Зеленский не успел еще принять полномочия, а в Кремле то принимают новые санкции против Украины, указ Путина о получении российских паспортов. Согласны?

– Нет. Это упрощение. Ставка России – это хаос, а не конкретный кандидат. Потому что было очевидно, что решительно пророссийский и марионеточный персонаж вроде Пушилина не станет президентом Украины. Поэтому ставка был ана наши внутренние распри. И эта ставка не сыграла, так как они хотели. Поэтому было окончательно принято решение о паспортизации.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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