В ОБСЄ розкритикували рішення Путіна про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО

В ОБСЄ висловили «глибоке занепокоєння» з приводу указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення процедури надання паспортів громадян Росії мешканцям окупованого Донбасу.

«Словацьке керівництво (Словаччина головує в ОБСЄ в 2019 році – ред.) вважає, що цей односторонній крок може підважити зусилля щодо мирного врегулювання кризи в Україні й довкола неї, і закликає всі держави-учасниці до відданості принципам і завданням ОБСЄ. Головування закликає всі сторони утриматися від односторонніх заходів і разом продовжити пошук шляхів для повного втілення Мінських угод», – мовиться в заяві.

В ОБСЄ також принагідно закликали до припинення вогню і підтримки роботи своєї Спеціальної моніторингової місії в Україні.

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24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, чим викликав обурення і української влади, і лідерів інших країн.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Ввечері 25 квітня на прохання України рішення про спрощення видачі російських паспортів буде обговорювати Рада безпеки ООН.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.