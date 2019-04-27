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27 Квітень 2019, Київ 13:21
Новини | Політика

Путін заявив, що розглядає варіант видачі паспортів за спрощеною процедурою усім українцям

Путін заявив, що питання надання громадянства українцям, що проживають на окупованих територіях Донбасу, було «прораховане»

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Москва розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Пекіні.

«Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство», – зазначив Путін.

Він додав, що питання надання громадянства українцям, що проживають на окупованих територіях Донбасу, було «прораховане».

«І кількість можливих претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа. Це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство», – наголосив російський президент. За його словами, витрати на це можуть сягнути 100 мільярдів рублів за кілька наступних років.

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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

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