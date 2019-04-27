Путін заявив, що розглядає варіант видачі паспортів за спрощеною процедурою усім українцям

Москва розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Пекіні.

«Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство», – зазначив Путін.

Він додав, що питання надання громадянства українцям, що проживають на окупованих територіях Донбасу, було «прораховане».

«І кількість можливих претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа. Це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство», – наголосив російський президент. За його словами, витрати на це можуть сягнути 100 мільярдів рублів за кілька наступних років.

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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.