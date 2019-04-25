Рада безпеки має вважати указ Путіна щодо видачі паспортів мешканцям ОРДЛО таким, що не має сили – Єльченко

Україна не визнає жодних наслідків указу президента Росії про спрощене надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу, заявив постійний представник України в Раді безпеки ООН Володимир Єльченко заявив наприкінці засідання Ради безпеки ООН.

«Ми знаємо, що «винятково гуманітарна акція» видачі російських паспортів є прелюдією до агресії та анексії, як підкреслювалося в парламенті України. Керівництво України буде робити все можливе, щоб захищати, допомагати, надавати необхідну підтримку та забезпечувати гарантії дотримання прав своїх громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також тим, які, можливо, будуть змушені російською владою отримати російське громадянство. Вчорашній указ російського президента є просто незаконним і це кричуще порушення Росією багатосторонніх та двосторонніх документів і зобов'язань, Україна не визнає жодних наслідків цього указу, а Рада безпеки має розглядати це як указ, що не має сили», – сказав Єльченко.

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Він також звернувся до представників ОБСЄ із питанням, чи сприяє, на їхню думку, рішення Путіна щодо видачі паспортів українським громадянам врегулюванню ситуації на Донбасі. У відповідь спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік зацитував звернення організації з цього приводу. Згідно з ним, крок Кремля «може підважити зусилля щодо мирного врегулювання кризи в Україні».

Рада безпеки ООН збиралася позачергово 25 квітня за ініціативою України. Приводом стало рішення Росії видавати паспорти мешканцям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою. Більшість представників країн-членів Ради безпеки засудили ініціативу та висловилися на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Представник Росії Василь Небензя натомість заявив, що російське громадянство мешканцям Донбасу пропонують отримати добровільно, а не нав’язують, і ініціатива не порушує Мінські угоди.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, чим викликав обурення і української влади, і лідерів інших країн.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.