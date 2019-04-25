Голова МЗС Литви зустрівся з Порошенком і Зеленським

Міністр закордонних справ України Лінас Лінкявічюс під час візиту до Києва 25 квітня зустрівся з переможцем президентських перегонів Володимиром Зеленським і чинним президентом Петром Порошенком.

Голова литовської дипломатії повідомив, що привітав кандидата в президенти Володимира Зеленського із його «карколомною» перемогою в другому турі і запевнив у підтримці Литвою територіальної цілісності і євроінтеграції України.

За словами Лінкявічюса, він також мав «чесну зустріч» із Порошенком, обговорив із ним поточну політичну, економічну і безпекову ситуацію в Україні і подякував за співпрацю протягом роботи на посаді президента.

Як повідомили в Адміністрації президента, Порошенко і Лінкявічюс однаково засудили рішення президента Росії Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів жителям окупованих територій на Донбасі як «свідомий та нелегітимний крок Кремля».

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, чим викликав обурення і української влади, і лідерів інших країн.

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Ввечері 25 квітня на прохання України рішення про спрощення видачі російських паспортів буде обговорювати Рада безпеки ООН.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.