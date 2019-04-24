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Президент США Дональд Трамп – один из первых иностранных лидеров, который позвонил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. С победой на выборах поздравило Зеленского и посольство США в Украине. А спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал прямой диалог Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Каким будет сотрудничество президентов Трампа и Зеленского? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт-американист Александр Потехин и эксперт-международник Питер Залмаев.

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– Александр, то, что Дональд Трамп так быстро поздравил с избранием Владимира Зеленского, – это серьезный пролог к будущим отношениям двух лидеров или не нужно преувеличивать, это была дань дипломатическому этикету?

Александр Потехин: Думаю, ни первое, ни второе. Качественно работает посольство США в Украине. Украина редко появляется на первом плане вашингтонского горизонта, на горизонте президента Трампа. Но в данном случае это было большое событие. Наши выборы хорошо прозвучали в мировом эфире, на ведущих американских каналах.

Думаю, что такая оперативность и более высокий уровень поздравлений со стороны США вызваны не одной причиной, но главная причина, что США и Западу в Украине нужна стабильность. Они бы хотели, чтобы курс Порошенко продолжался, но сейчас такая реакция. Не думаю, что это особое уважение личности избранного президента. То есть США и другие лидеры группы западных держав говорят, что они хотят, чтобы внешний политический курс Украины продолжался и они будут в какой-то мере гарантами успешности этого курса.

С другой стороны, Россия молчит, ждёт, крутит. Россия второй раз наступает на те же грабли.

– Критики Зеленского педалируют тему, что у него нет опыта. По вашему мнению, Зеленский и с Путиным, и с Трампом сможет быть на равных? У того же Трампа тоже с политическим опытом было не густо.

Думаю, что вновь избранному президенту Украины нужно пройти краткий курс молодого дипломата

​Александр Потехин: Поэтому я бы не прислушался к совету Курта Волкера, хотя он сделан из наилучших побуждений. Я думаю, что вновь избранному президенту Украины нужно пройти краткий курс молодого дипломата.

– Эти годы, когда Пётр Порошенко был президентом, хорошо владеющим английским языком, украинским, – Порошенко показал свою состоятельность как партнёр Трампу?

Александр Потехин: Думаю, что да. Плюс свою состоятельность показала украинская дипломатия. Потому что работать в Вашингтоне… посол Чалый прыгнул выше своей головы. У нас был чрезвычайно тревожный период после прихода Трампа. Я тоже делал прогнозы, которые не оправдались, что на его карте мира Украины нет. Но она появилась примерно летом первого года президентства Трампа. Сколько времени понадобится Зеленскому и его дипломатии, чтобы Украина ничего не потеряла в Вашингтоне, покажет жизнь. Думаю, очень быстро это произойти не может.

– В 2020 году будут выборы в США и Трамп наверняка пойдёт, демократы тоже не сдаются. Как в этой ситуации лавировать Зеленскому?

Было бы самоубийственно отказаться от курса в Евросоюз и НАТО для любого лидера Украины

​Александр Потехин: Дружить с Конгрессом. А дружить – это запустить те реформы, которые обозначил, но не довёл до конца президент Порошенко. У дипломатии очень узкий диапазон влияния. За страну и её президента говорит то, куда она движется. И в первую очередь даже не во внешней политике. Хотя было бы самоубийственно отказаться от курса в Евросоюз и НАТО для любого лидера Украины.

Потому что в данном случае если надежды на стабильность, продолжение курса не оправдаются, у Зеленского нет другого варианта, как идти на поклон к Москве.

– Критики Зеленского и сейчас упрекают, что он промосковский кандидат и пойдёт на поклон к Москве. Согласны?

Александр Потехин: Сейчас если он изменит этому курсу, о котором я только что говорил, то у него нет третьего варианта. Сейчас есть какая-то стабильность и не происходит таких событий, но у нас продолжается война и возможен хаос. Любой шаг от этого курса может привести к самым радикальным шагам оппонента.

– Питер, как сработаются Дональд Трамп и Владимир Зеленский?

Зеленский и Трамп абсолютно разные фигуры, тем не менее, в их президентских кампаниях много общего

​Питер Залмаев: Вполне возможно, что они сработаются. Чем больше я смотрю на результаты украинских выборов, динамику кампаний, в частности Зеленского, тем больше я улавливаю много схожих моментов. Понятно, что Зеленский и Трамп абсолютно разные фигуры, тем не менее, в их президентских кампаниях много общего. Поэтому я думаю, ничего не является преградой, чтобы им стать друзьями, особенно если Зеленский подучит английский.

Я согласен с другим экспертом, что еще более важно будет выстраивать отношения с Конгрессом. В частности, от нижней палаты Конгресса зависит выделение бюджета помощи Украине.

– Когда Трамп стал президентом США, что было неожиданностью для многих не только в США, но и в Украине. Тогда был бизнесмен Порошенко и бизнесмен Трамп. А сейчас шоумен Трамп и шоумен Зеленский. Это тоже может быть в некотором смысле путь к общему языку?

Питер Залмаев: Да, они оперируют похожим языком. На самом деле, если украинцы послушают немного Трампа, они поймут, насколько украинская политика цивилизованнее на данный момент, чем американская. Как бы парадоксально это не звучало.

Но оба апеллируют к эмоциям, не брезгуют популистическими слоганами, у обоих своеобразная харизма. Поэтому я думаю, что много общего они смогут найти.

– Питер, а если взять заявление Курта Волкера, этот треугольник Трамп, Зеленский и Путин, – здесь не окажется ли опыт Путина решающим?

Питер Залмаев: В этом есть опасность, и на это делал акцент уходящий президент Порошенко в своей кампании. Наверное, главным его слоганом было то, что нужен сильный главнокомандующий, и вот Зеленский не сможет стать этим главнокомандующим и не сможет идти тет-а-тет с Путиным. Но поживем, увидим.

С другой стороны, у Путина есть козырь сейчас в виде 24 арестованных украинских моряков, и он может их использовать стратегически. Выпустив их на волю, Путин может ожидать встречного шага от Зеленского и подвергать прессингу Зеленского в лице Трампа – что они делают всё, что от них зависит, и таким образом будет ожидаться со стороны российского руководства, от американской стороны. Это старый советский ход – выпуск заложников.

Петро Порошенко уже не одну собаку съел на встречах с Путиным, он хорошо изучил этого человека, а Владимиру Зеленскому предстоит большая работа

Петро Порошенко уже не одну собаку съел на встречах с Путиным, он хорошо изучил этого человека, а Владимиру Зеленскому предстоит большая работа. Путин опытнейший психолог и политик.

– Достаточной ли была реакция со стороны США на агрессию России в Украине?

Александр Потехин: Конечно, нет. Почитайте текст Будапештского меморандума. Наши американские коллеги любят говорить, что это не обязательный документ. Но каждый договор, каждый документ имеет ту силу, которую его участники ему придадут.

Когда подписывали Будапештский меморандум, американцы нам объясняли, что нам вообще ничего не нужно. Есть устав ООН, есть Лиссабонский протокол. А потом как большую уступку сказали, что если мы хотим всё, что есть и так, свести в один документ, – пожалуйста, но мы никогда не напишем слово «гарантии». Мы боролись за слово «гарантии», а они говорили слово «заверение».

На нас давили со всех сторон, мы были слабы и меняли мы своё ядерное оружие на долги по газу перед Россией. Меморандум не выполнен ни одной из стран-участниц. Заставить страну-агрессора уйти – этого не было.

– Но Россия в Украине и дальше не идёт.

Александр Потехин: Она надеется на то, что сейчас какие-то фантастические ошибки избранного президента приведут к хаосу, и это будет удобный момент для вмешательства. Вот почему Запад так поспешил сказать, что они на нашей стороне.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)