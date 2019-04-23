(Друкуємо мовою оригіналу)

Пока довольно скупые комментарии Владимира Зеленского, который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента Украины. Он обещает позже более подробно рассказать, что будет делать для установления мира на Донбассе. Какие есть возможности у нового президента Украины, чтобы поспособствовать прекращению огня?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист издания «Український тиждень», дончанин Денис Казанский и российский журналист Леонид Радзиховский.

– Можно ли уже спрогнозировать, как будет урегулироваться ситуация на Донбассе при Владимире Зеленском? И что от него зависит?

Денис Казанский: Пока что это уравнение со множеством неизвестных. Потому что мы не понимаем до конца, что планирует Зеленский говорить на переговорах с российской стороной. Он уже говорил, что такие переговоры будут. И здесь я не вижу ничего странного.

У нас есть демократические институты, парламент, и я думаю, что у нас есть система, которая не даст президенту совершить фатальные ошибки

Вопрос в том, что сама российская сторона зачастую действует нелогично с точки зрения здравого смысла, но, наверное, логично с точки зрения своих имперских шовинистических загонов. Мы видели, что буквально накануне голосования во втором туре, когда все было понятно, были подписаны так называемые санкции в отношении Украины. Были запрещены некоторые статьи украинского экспорта в Россию, наложены новые ограничения импорта в Россию.

Если они хотят договариваться с новой властью, то, по логике, наоборот, должны быть дружественные шаги. А мы видим враждебные шаги. Такая враждебная политика не оставляет Украине выбора.

К счастью, в Украине нет царя, у нас есть демократические институты, парламент, и я думаю, что у нас есть система, которая не даст президенту совершить фатальные ошибки. У меня на это есть большая надежда.

– А как вы считаете, после таких ошеломительных результатов выборов многие поклонники Порошенко говорят, чуть ли Путин не победил, а Зеленский все сольет. Вы разделяете такое мнение?

Денис Казанский: Нет, потому что есть политтехнологии. Штаб Порошенко выбрал такую линию, и они действительно запугали людей до того, что у многих истерика. На самом деле, мы не знаем, что будет. Есть неопределенность, она тоже пугает. Но предпосылок, чтобы сразу началась сдача национальных интересов, я не вижу.

Если мы говорим о связях Зеленского с Коломойским, то Коломойский в 2014 году противостоял Путину, при чем довольно жестко. Если бы у Коломойского стояла задача слиться под Путина, то я думаю, он бы это сделал еще тогда.

Если говорить о Зеленском, то я не вижу смысла, зачем ему сдавать власть. У тебя власть, твоя страна. Будешь нормально управлять – получишь второй срок. Для чего куда-то идти, бежать и сразу подписывать капитуляцию. В этом нет никакого смысла.

– А отсутствие опыта Зеленского? Ведь Путин – очень опытный политик.

Зеленский явно не глупый, если ему удалось провернуть технологию и получить 73% поддержки во втором туре

Денис Казанский: Да, отсутствие опыта – это проблема. Но я надеюсь, что тут тоже включается наша система сдержек и противовесов, есть правительство. И какие-то однозначные шаги, направленные против национальных интересов, думаю, будут сразу же жестко восприняты в штыки. И самое главное, что у нас все-таки есть гражданское общество.

Я думаю, что Зеленский явно не глупый, если ему удалось провернуть технологию и получить 73% поддержки во втором туре. Это абсолютный рекорд. Если у него это получилось, значит он должен понимать, что игры, в которые игрался Янукович, дважды закончились поражением.

Я ничему не удивляюсь и знаю, что возможны любые варианты. Но я верю в какой-то здравый смысл. Те, кто проголосовал за Зеленского, явно не настроены антиукраински, и если он будет делать что-то такое, что люди посчитают нарушением национальных интересов, этот электорат сразу отвалится. Это будет означать потерю поддержки. Не думаю, что Зеленскому это нужно.

– Вам посчастливилось лично пообщаться уже с почти бывшим президентом Украины Петром Порошенко на ICTV. Ваши впечатления, эти рекордные 73% – заслуга Зеленского или антирейтинг Порошенко?

Денис Казанский: Это заслуга не только Порошенко, а всей традиционной политической системы, которая до смерти надоела. В первом туре были же не только Порошенко и Зеленский, но и других 37 кандидатов. И уже в первом туре проголосовали за Зеленского с большим отрывом. Потому что достали. Люди хотят перезагрузки власти.

– А вам не больно наблюдать, что вопрос Донбасса далеко не на первом месте? Возможно, украинцы забыли о войне, о Крыме, Донбассе?

Денис Казанский: Я думаю, тут разные версии. Многие уже потеряли надежду. Я не могу сказать, что забыли, я бы сказал, свыклись с мыслью, что наверное не будет возврата этих территорий пока что.

До смены власти в России вряд ли мы можем ожидать прорывов по этим вопросам. Думаю, и люди это понимают.

– Леонид, критики Зеленского утверждают, что он выгоден Москве. Согласны? Путин победил?

Леонид Радзиховский: Судя по реакции Москвы, она так не считает. Сегодня Песков заявил, что «мы уважаем выбор украинского народа», но поздравления не будет, подождут первых действий нового президента.

Кстати, для России, где символы имеют огромное значение. И для Москвы очень важный символ, что они не называют его имени, оно табуировано. Они никогда не называют Порошенко, это фобии сплошные.

Простой дипломатический протокол требует выразить формальное поздравление с победой. Как видите, Москва ему не следует

А касательно заявлений поздравить после первых действий, это как вы идете мне навстречу и я с вами не здороваюсь, прячу руку за спину и говорю, что протяну вам руку после ваших первых действий. Это очень странно формально. Простой дипломатический протокол требует выразить формальное поздравление с победой. Как видите, Москва ему не следует.

Кроме того, многочисленные сливы, которые вдруг посыпались, как из мешка. Часть из них случайны, но я не думаю, что все. И о том, что Москва спонсировала избирательную кампанию, и о том, что у него огромная собственность по НТВ. Я не верю, что это самодеятельность российских журналистов.

– Некоторые российские политтехнологи утверждали, что ставкой России на этих выборах в Украине был Петр Порошенко. Разделяете такую точку зрения?

Леонид Радзиховский: Я не разделяю никакую точку зрения. Я думаю, что вообще вопрос о том, что есть ставкой России, победой или поражением – это вопрос бессмысленный по той причине, что, как мне кажется, Путин понятия не имеет, чего он хочет от Украины.

Но формально, план, который объявил Медведчук – это просунуть троянского коня в виде «Л/ДНР», превратить Украину в федерацию, привязанную к России. Открутить кино назад и вернуть ситуацию 2013 года, только без Крыма. Я не думаю, что Путин реально этого хочет. Во-первых, это безумно дорого, во-вторых, Путин понимает, что это невозможно, потому что большинство населения Украины этого не примет. Это абсурд, некое бессмысленное заявление.

А чего реально хочет Путин? Теоретически, чтобы Украина вернулась в зону влияния России. Но это неопределенные слова, которые ничего не означают. Чего Путин точно не хочет – сказать легко. Первое, он не хочет вступления в НАТО, это пунктик. Второе, он категорически не хочет, чтобы у вас дела пошли хорошо, чтобы вы подали населению России «дурной» пример.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)