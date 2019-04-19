Медведчук: Зеленському в разі перемоги варто укласти угоду з Росією

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кум президента Росії Віктор Медведчук заявляє, що Володимиру Зеленському, в разі обрання президентом України, вдасться відновити контроль над Донбасом, а також отримати дешевий газ і значні інвестиції з боку Росії, якщо він укладе угоду з Москвою.

В інтерв’ю агенції Reuters перед другим туром виборів в Україні Медведчук заявив, що наразі в Кремлі не мають очікувань щодо Зеленського, в якого немає політичного досвіду.

«У Москві не мають ніяких очікувань. Вони хочуть побачити, що станеться після цього, хто буде в його (Зеленського) оточенні, і що він буде робити і з ким», – сказав Медведчук.

Поки що, заявив Медведчук, Зеленський зайняв неправильну політичну позицію, але додав, що він може змінити свою позицію в разі обрання.

Читайте також: Порошенко і Зеленський. Кому потрібен Медведчук, щоб говорити з Путіним?

«Можливо, він прийде до думки, що заради миру потрібно це зробити. Ніхто не каже про те, що треба йти на поступки або щось віддавати. Ми говоримо про необхідність повернення людей і території»,– сказав проросійський політик.

За його словами, Путін може бути готовий звільнити 24 захоплених українських моряків як жест доброї волі.

Медведчук додав, що обговорити це із Зеленським після виборів, якщо він переможе.

Раніше Медведчук заявляв, що «Донецьк, Луганськ і Москва» висловили принципову згоду з поданим ним раніше планом завершення війни на Донбасі.

Цей план, з яким Медведчук виступив у кінці січня, передбачає вільну економічну зону в окремих районах Донецької і Луганської областей, їхню автономію в складі України і міжнародну допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури Донбасу. Медведчук заявляє, що цю допомогу можуть надати ЄС і Росія.

Нещодавно в інтерв’ю «Радіо НВ» президент України Петро Порошенко доручив СБУ розглянути доцільність подальшого «використання пана Медведчука» у переговорній групі в Мінську в контексті звільнення заручників.

Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо. Так він відреагував на намір кандидата в президенти Володимира Зеленського виключити цього політика з числа учасників переговорів.

Напередодні в інтерв’ю «РБК Україна» кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не підтримує надання особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської областей. Кандидат також сказав, що не підпише закон про амністію бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР».