Медведчук у час виборів спекулює питанням миру на Донбасі – Овчаренко

Віктор Медведчук наполягає на своєму плані з Донбасу, за яким цей регіон, як він пропонує, отримає автономію в складі України. Медведчук стверджує, що його підтримує Москва і так звані «Л/ДНР».

А чим відповість після президентських виборів Київ? Чи виправдається надія Володимира Путіна по Донбасу? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили активіст, донеччанин Віталій Овчаренко та російський блогер Олександр Риклін.

– Наведу цитату Віктора Медведчука з ефіру телеканалу «112 Україна»: «Я впевнений, що якщо ми реалізуємо можливості миру на Донбасі та припинимо бойові дії, в тому числі й нашим планом-концепцією, на який вже дали попередню згоду Донецьк, Луганськ і Москва, передбачені вільна економічна зона на цих неконтрольованих сьогодні територіях і питання, пов'язані з фінансовою, економічною та бізнес-діяльністю на цих територіях, і при цьому, якщо це буде поєднуватися, а я впевнений, що це буде, з міжнародної європейської допомоги, за допомогою тієї ж Російської Федерації».

Під цим планом-концепцією Медведчук мав на увазі створення автономного регіону Донбасу у складі України та цей план заснований, за твердженням Медведчука, на Мінських домовленостях.

Якщо вважати, що устами Медведчука говорить Путін, на тлі гострої президентської кампанії, потім на Україну чекає парламентська кампанія. Що може бути в плані мирного врегулювання на Донбасі?

Росії найголовніше – «втюхати» Донбас у конституційне поле України. Щоб Європа та Україна закидували туди купу грошей, а місцеві терористи дерибанили ці гроші

​Віталій Овчаренко: Я думаю, для Росії найголовніше – «втюхати» Донбас у конституційне поле України. Для того, щоб Європа та Україна закидували туди купу грошей, а щоб ті місцеві терористи дерибанили ці гроші.

Окрім того, думаю, до їхньої мети входить написання окремих підпунктів, щоб прив’язати зовнішньополітичний рух України, або через референдуми. До речі, цю тему чомусь використовує Зеленський. Прив’язати бюджет.

До їхньої мети входить написання підпунктів, щоб прив’язати зовнішньополітичний рух України, або через референдуми. До речі, цю тему чомусь використовує Зеленський

А зараз перед виборами вони закидують слова про мир, нове життя, що досі стріляють. Але це лише слова, щоб заробляти свої політичні дивіденди. І я думаю, Медведчук зараз спеціально озвучує такі тези, щоб поспекулювати перед виборами.

Зараз українське суспільство знервоване через вибори, є невелике внутрішнє протистояння. І Медведчук каже, що і Донецьк, і Луганськ, наче це окремі самостійні структури. Це смішно, бо ніякі вони не самостійні, це окуповані Росією міста. Хто там з місцевих колаборантів починає грати свою гру, ФСБ їх швидко прибирає. Якщо подивитися на Абхазію, Придністров’я, там немає автономії. Це все контролюється жорстко та ієрархічно Путіним.

– Віталію, якщо аналізувати конкретніше план Медведчука, він наголошує, що йдеться про мирне врегулювання, ніякої окупації, у складі України. Навпаки, це ніби крок назустріч, врахування інтересів Донбасу.

Віталій Овчаренко: Я як донеччанин не сприйму будь-яких окремих статусів, тільки як унітарна частина України, як це було до війни.

Я розумію, що російські війська мають вийти, зайти українські війська до попереднього кордону з Росією, потім там має бути певний період військово-цивільна адміністрація. А потім ці області нехай будуть без особливих статусів.

Слов’янськ, Лиман, Краматорськ, Маріуполь, міста які встигли звільнити, живуть без спецстатусів, без комендантської години й все прекрасно.

У Донецьку пішла чергова хвиля експропріації квартир, там де не живуть донеччани, окупаційна влада заселяє туди своїх найманців. Це вже п’ята хвиля, яку я нараховую, від 2014 року.

– А саме для мешканців окупованої частини Донбасу, яка дивиться російські пропагандистські канали, це вагомий чинник? Вони підтримують таку автономію?

Люди там вже заморилися жити під окупацією, бути полем для експериментів російської пропаганди, російських адміністрації

​Віталій Овчаренко: Люди там вже заморилися жити під окупацією, бути полем для експериментів російської пропаганди, російських адміністрацій. Там превалюють настрої «нам все одно, нехай припинять стріляти».

Але все одно залишається досить велика проукраїнська частина, яка прекрасно розуміє, що ці спеціальні статуси – це технологія Росії та що це не зупинить війну, а її продовжить на нових умовах. Потім Росія займеться новими регіонами в Україні та ця історія буде продовжуватися далі, доки Росія не відмовиться від своїх імперських амбіцій.

– Чому, на ваш погляд, Путін не повторює той же сценарій Криму і повного захоплення території?

Віталій Овчаренко: Санкції діють і частині політичного істеблішменту на Заході простіше пояснити захоплення Криму як давню історичну військово-політичну традицію Росії. А захоплення Донбасу не можуть так пояснити напряму. Окрім того, йому потрібен Донбас як ціпок, за який він буде тримати Україну. Якщо він окупує Донбас як звичайні області до Росії, він не зможе Україну тримати у своїй політиці. Донбас – це така монета для розміну.

– Бодай на якісь мінімальні компроміси Україна може піти? Чи це буде ознака слабкості?

Віталій Овчаренко: А які компроміси, коли нас хочуть вбити? Я не бачу приводів для компромісу.

Хочу сказати, що хто б не став майбутнім президентом, громадське суспільство повинно тримати це питання на контролі.

– Олександре, активізувалися заяви про те, що можливо для відновлення миру надати так звану автономію, озвучує їх Віктор Медведчук. Як ви вважаєте, навіщо це робиться?

Сьогодні звертати увагу на подібні заяви немає сенсу. Вони лицемірні, брехливі. Поверніть кордон Україні й почнемо говорити

​Олександр Риклін: Це та ж сама позиція, яку Кремль декларував з самого початку. Вони говорили, що Донбас це територія України, просто проблемна. Тому там все так склалося. Головна теза Кремля у тому, що Україна погано дбала про свою землю, тому так сталася така біда. А Росія тут зовсім ні до чого, народ Донецька й Луганська повстав і Росія не може байдуже на це дивитися, бо багато російськомовного населення. У цьому сенсі нічого не змінилося.

Тому сьогодні звертати увагу на подібні заяви, мені здається, немає сенсу. Вони лицемірні, брехливі. Поверніть кордон Україні й почнемо говорити.

– На вашу думку, чому Путін не йде повністю на кримський сценарій? Це ж підніме його рейтинги, відверне увагу росіян.

Олександр Риклін: Думаю, спротив українських воїнів, істотний фактор. І можливо якісь воєнні йому вже пояснили, що зараз не 2014 рік і це буде серйозною військовою проблемою. Мабуть, російська армія чогось і могла б здобути, але витрати можуть бути надзвичайно високі.

У Путіна була глобальна ідея – знищення української державності загалом. Що він відкусить шматок сходу та півдня і вся Україна автоматично розвалиться

Також було зрозуміло, що Донбас і Луганськ у 2014 році – не самоціль, самоціллю було рубати коридор до Криму. Але звичайно вже тоді у Путіна була глобальна ідея – знищення української державності загалом. Що він відкусить шматок сходу та півдня і вся Україна автоматично розвалиться.

Але оскільки цей кавалерійський наскок не вдався і були захоплені лише невеликі частини Донбасу, то я не думаю, що вже зараз є сценарій продовжити цю історію та почати експансію вглиб. Думаю, зараз їхня стратегія – заморожувати конфлікт і таким чином дестабілізувати ситуацію в Україні.

– Якщо можливо дати прогноз, що далі? Чи повернеться Донбас у склад України?

Олександр Риклін: Безумовно це відбудеться. І якщо проблеми Криму складніші, то проблема Півдня та Сходу України буде вирішена у місяці, як тільки в Росії зміниться влада.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)