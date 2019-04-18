Зеленський не підтримує особливий статус Донбасу

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не підтримує надання особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської областей. Про це політик заявив в інтерв’ю РБК-Україна, опублікованому 18 квітня.

«Нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, може бути, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей в стан, що вони потрібні Україні, як Україна їм потрібна, і що вони такі ж українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків. Багато всього», – сказав Зеленський і додав, що між Україною та окупованим Донбасом «поставлено огорожу».

Кандидат у президенти також сказав, що не підпише закон про амністію бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР».

4 жовтня Верховна Рада ухвалила, а президент Петро Порошенко підписав продовження дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік.