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24 Квітень 2019, Київ 13:34
Новини | Міжнародні

Віце-президент США: Трамп і я очікуємо на роботу з адміністрацією Зеленського

Майк Пенс (на фото): говорив із обраним президентом України Володимиром Зеленським, щоб привітати його з перемогою

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Сполучені Штати Америки очікують на роботу з командою обраного президента України Володимира Зеленського, заявив віце-президент США Майк Пенс у Twitter 23 квітня.

«Говорив із обраним президентом України Володимиром Зеленським, щоб привітати його з перемогою. Президент США та я очікуємо на роботу з його адміністрацією, щоб підтримувати сильну, демократичну та квітучу Україну», – написав Пенс.

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21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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