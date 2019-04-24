Трюдо підтвердив Зеленському «непохитну підтримку» України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав обраного президентом України Володимира Зеленського і «підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України», повідомив офіційний сайт канадського уряду 23 квітня.

«Два лідери відзначили теплі відносини між Канадою та Україною, які підкріплені сильними зв’язками між людьми та енергійною українсько-канадською спільнотою. Вони з нетерпінням очікують на поглиблення та зміцнення двостороннього співробітництва та партнерства, зокрема через Конференцію з реформ в Україні, яка відбудеться у липні цього року в Торонто», – вказано в повідомленні.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.