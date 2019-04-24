Меркель пообіцяла Зеленському підтримку України

Канцлер Німеччини Анґела Меркель зателефонувала переможцеві українських виборів Володимиру Зеленському і пообіцяла підтримку України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду Німеччини.

Канцлер наголосила, що уряд Німеччини й надалі активно підтримуватиме Україну на шляху реформ, а також захищатиме її права на суверенітет і територіальну цілісність.

Зеленський подякував Німеччині за підтримку України і висловив зацікавленість у прогресі переговорів у «нормандському форматі».

Президент України Петро Порошенко під час виборчої кампанії заявляв, що не виключає зустрічі лідерів держав «нормандської четвірки» в червні. 16 квітня Порошенко заявив, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель в травні звернуться до президента Росії Володимира Путіна та скоординують свої кроки з президентом США Дональдом Трампом.

Востаннє лідери «нормадської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися в жовтні 2016 року. Вони обговорюли збройний конфлікт на Донбасі, який триває з 2014 року.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.