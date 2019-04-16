Президент України Петро Порошенко не виключає зустрічі з лідерами «нормандської четвірки» в червні.

В ефірі телеканалу «112 Україна» Порошенко заявив, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель в травні звернуться до президента Росії Володимира Путіна та скоординують свої кроки з президентом США Дональдом Трампом.

«Не включаю, я зараз вперше про це кажу, на святкуванні D-Day (це відкриття Другого фронту, дата висадки союзних військ у Нормандії)… Буде запрошений президент Росії Путін. Ми зберемося вчотирьох, і в нас є чітка програма, що зробити, щоби нарешті на багатостраждальну землю України прийшов мир», – сказав Порошенко.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. У виборчих бюлетенях буде два прізвища – Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Інавгурація обраного президента має відбутися не пізніше, ніж 3 червня.

Другий фронт під час Другої світової війни був відкритий 6 червня 1944 року.

Востаннє лідери «нормадської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися в жовтні 2016 року. Вони обговорюли збройний конфлікт на Донбасі, який триває з 2014 року.