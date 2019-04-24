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24 Квітень 2019, Київ 12:04
Новини | Політика

Україна вимагає вибачень від чеського видання за статтю про Зеленського

Володимир Зеленський під час дебатів 19 квітня

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Посольство України в Чехії вимагає вибачень від видання Český rozhlas через публікацію матеріалу про новообраного президента України Володимира Зеленського. Стаття оглядача видання Яна Фінгерланда має назву «Єврей на чолі українських фашистів».

«Шановний Český rozhlas Plus, ви вважаєте, що з такою статтею все гаразд? Це огидно, і ми очікуємо вибачень», – ідеться в повідомленні посольства у Twitter, опублікованому 24 квітня.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Володимир Зеленський
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