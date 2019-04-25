У Зеленського кажуть, що підстави для розпуску Ради є, спікер Парубій стверджує – немає

Представник новообраного президента Володимира Зеленського вважає, що є підстави для дострокових виборів до Верховної Ради, водночас спікер парламенту Андрій Парубій стверджує, що немає. Про це йдеться у спецрепортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Обраний».

​Адвокат команди Зеленського Олександр Качура заявив, що як юрист він бачить достатньо причин для розпуску нинішнього скликання Ради. Але він наголосив, що це його особиста позиція.

«Це питання політичне. Але як юрист я бачу дуже багато підтверджень того, що зараз така можливість є. Я вважаю, що в юридичному плані є підстави для того, щоб розпуск такий відбувся. Але це не позиція штабу. Це моя особиста позиція як правника», – пояснив Качура.

І додав, чому так вважає: «Коаліція зараз відсутня. Тобто, президент має, відповідно до діючого законодавства, розпуск парламенту в разі такої відсутності коаліції».

Читайте також: Представник ЦВК заперечив заяву Зеленського про відтягування оголошення результатів виборів – ЗМІ

Водночас, голова Верховної Ради Андрій Парубій, до якого журналісти звернулись із проханням про коментар, заявив, що не бачить підстав для дочасних парламентських виборів.

«Його не буде. Як його можна підтримувати те, чого не буде?...Нема ні політичних, ні юридичних підстав для дочасних виборів. Парламент буде працювати», – наголосив спікер.

На уточнення журналістів, чи є коаліція в Раді, підтвердив: «Звичайно, більшість є в парламенті».

Раніше голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що президент має повноваження розпустити Раду до 14 червня.