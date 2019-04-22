Чи заслуговує нинішня Верховна Рада на розпуск?

Обраний президент України Володимир Зеленський з таким високим результатом у другому турі виборів має більшу легітимність, ніж чинна Верховна Рада, і якщо парламент не ухвалить до інавгурації Зеленського ключові для України закони, Рада заслуговує на розпуск – про це заявив в ефірі Радіо Свобода голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Під ключовими законами він має на увазі закон про президента України, про тимчасові слідчі комісії, про вибори до Ради на пропорційній основі за відкритими списками. Як працюватимуть депутати наступного тижня, наскільки реальні дочасні вибори? Про це Радіо Свобода розпитувало Олега Березюка і депутата фракції «Народний фронт» Леоніда Ємця.

Інна Кузнецова: У понеділок була погоджувальна рада, прозвучало багато пропозицій – від ухвалення закону про українську мову до закону про імпічмент президенту. Чого очікувати днями від Верховної Ради?

Олег Березюк: Вівторок 23 квітня – день, коли депутати будуть закінчувати роботу над законом про мову. Сподіваюся, на ранковому засіданні в четвер він буде проголосований. Верховна Рада в цей дуже важливий момент між двома президентами має прийняти ті закони, які, за великим рахунком, жоден президент приймати не хотів.

Закон про президента України, що за важливістю прирівнюється до Конституції. Закон, який буде не тільки говорити, що президент може бути позбавлений своїх повноважень, але де також будуть прописані його обов’язки, за що він нестиме відповідальність і в який спосіб. Цей закон урівнить гілки влади в країні. Сьогодні президент – безвідповідальний.

Другий, важливий для балансування закон, який не давав прийняти чинний президент – про тимчасові слідчі комісії. Третій – про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками, тоді є можливість, що наступний парламент відображатиме інтереси людей. Четвертий – недоторканність депутатів і суддів. Дуже важлива річ. Без них іти в парламент – значить повторювати помилки, зроблені 5 років тому.

​Леонід Ємець: Ці чотири законопроекти – дійсно ключові для життєдіяльності України закони. Всі, крім закону про президента, були в переліку обіцянок, через які нинішній парламент став парламентом, і Порошенко – президентом.

Інна Кузнецова: Ми говоримо про Верховну Раду. Скільки їй працювати, чи стане обраний президент її розпускати?

Олег Березюк: Він має на це бажання. І цілком природнє. Він сьогодні має більшу легітимність, маючи 70% голосів. Парламент не має такої легітимності. Якщо парламент зробить ці речі, він має право добути до кінця. Якщо парламент почне як «карась по Дунаю» – він заслуговує на розпуск і зневагу.

У парламенті відсутній центр прийняття рішень. Їм ці рішенні надсилають – кому з Банкової, кому з інших вулиць, хтось із країни агресора

​Леонід Ємець: Вибори показали, що гроші перестали працювати. Суспільство стало зрілішим. Воно зрозуміло, що за гроші голосувати не вигідно. Тому це мало трошки дати розуму депутатам у парламенті створити умови, щоб конкуренція потрапити до влади була зовсім іншою.

Інна Кузнецова: Слухаючи засідання погоджувальної ради, як кожен за своє, як той лебідь, рак і щука, постає питання – чи зійдуться думки?

Леонід Ємець: У парламенті відсутній центр прийняття рішень. Є фракції, є групи, але вони не приймають власні рішення. Їм ці рішенні надсилають – кому з Банкової, кому з інших вулиць, хтось із країни агресора. Єдиним способом зробити парламент єдиним повноцінним суб’єктом управління – це змінити виборче законодавство, запровадити систему відкритих списків, яка прибере корупцію через мажоритарну складову і через закриті списки.

Якщо президент принесе список, якщо там немає тих, хто шкодитиме суверенності держави – парламент має проголосувати

​Інна Кузнецова: Юлія Тимошенко наполягає на зміні уряду. Закликає не терпіти нинішній уряд півроку, а змінити уряд і чиновників. Наскільки це реально? Чи це відбудеться?

Олег Березюк: Треба знати, що уряд призначає парламент із президентом. Я погоджуюсь, якщо президент принесе список, якщо там немає тих, хто шкодитиме суверенності держави – парламент має проголосувати.

Інна Кузнецова: Ми не знаємо ще, хто йде до влади від обраного президента. Пан Зеленський не назвав ще нікого. Чи відбуваються консультації «Самопомочі» з обраним президентом України Зеленським?

Щоб керувати країною, треба мати до 500 людей

​Олег Березюк: Це були розмови. Ніяких пропозицій не було. Тому, я думаю, він матиме багато проблем. Адже щоб керувати країною, треба мати до 500 людей. Тому я думаю, що він ходитиме по багатьох середовищах і обиратиме людей, які би він вважав кращими. Це буде вже їхня справа. Щоб мати результативність, треба мати більшість у парламенті. Варто зараз приймати ці 4 закони, йти на вибори.