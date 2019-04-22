Тимошенко: Зеленському треба дати можливість змінити уряд

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко наполягає на зміні уряду за результатами виборів президента України.

«Чи потрібно терпіти нинішній уряд півроку? Я думаю, не для того люди 75% голосів віддали за зміни, щоб цей уряд терпіти ще півроку... Тому якщо у цього парламенту залишилася хоч крапля совісті, потрібно дати можливість сформувати новий уряд, який житиме абсолютно в нових цілях і завданнях», – заявила Тимошенко 22 квітня на погоджувальній раді парламенту.

Вона також вказує на потребу змінити чиновників силових відомств після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента.

«Треба негайно дати можливість новому президенту поміняти силовиків: генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони для того, щоб подивитися, чи новий президент має політичну волю за допомогою свої силовиків притягнути всіх представників діючої влади, які були замішані в корупції, до відповідальності. Це буде перший тест на зміни», – сказала Тимошенко.

19 квітня під час стадіонних дебатів кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що особи, які порушують закон, мають сісти за ґрати.

«Всі люди, які порушують закон, всі: Свинарчук, Гладковський (ідеться про одну й ту ж особу – ред.), і якщо серед них буде потім Коломойський, – всі сядуть за ґрати. Але це справа не двох тижнів. Це серйозна справа. Це справа українського суду», – відзначив Зеленський.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.