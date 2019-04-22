Голова Верховної Ради: ми повинні невідкладно розглянути закон про депутатську недоторканність

Парламент повинен невідкладно розглянути законопроект про депутатську недоторканність, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради.

«Я вважаю, що в цей четвер (25 квітня – ред.) нам необхідно буде розглянути питання по реформі парламенту. І також, я про це говорив і до розгляду закону про мову, я вважаю, нам необхідно розглянути закон про недоторканність, який сьогодні перебуває у Верховній Раді України. Я теж вважаю, що повинні його невідкладно розглянути», – сказав Парубій.

20 червня 2018 року Конституційний суд України визнав конституційним ініційований президентом Петро Порошенком законопроект про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року. 20 вересня парламент ухвалив постанову про порядок роботи над документом.

Президентський законопроект № 7203 про скасування недоторканності пропонує викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.