Депутатська недоторканність: «відмазка» для правоохоронців чи перешкода для розслідувань

Напередодні виборів серед політиків та політтехнологів стає особливо модно говорити про скасування депутатської недоторканності, зазначає голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір», директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран. Народний депутат Ігор Попов стверджує, що цей міф українцям нав’язують, і необхідності у скасуванні недоторканності немає. Втім, колишній заступник генпрокурора, а нині – проректор Академії прокуратури України Юрій Севрук каже, що через наявність імунітету правоохоронні органи не можуть належним чином розслідувати кримінальні провадження щодо народних депутатів.

Говорити про скасування депутатської недоторканності – модно, особливо напередодні виборів, стверджує голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір», директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран.

​Історія скасування депутатської недоторканності, за його словами, почалася ще в 1990-і роки. І для цього є соціологічні підстави, каже експерт.

Серед громадян України одне з найбільших очікувань – скасувати депутатську недоторканність

«Серед громадян України одне з найбільших очікувань – скасувати депутатську недоторканність… Це гасло використовувалося усіма президентами в їхній боротьбі проти парламенту», – каже Таран.

Він зазначає: політтехнологи використовують це гасло як спосіб покарання «поганої влади, яка не виправдала очікувань».

Існування депутатської недоторканності є «відмазкою» для правоохоронних органів – Попов

Народний депутат із фракції Радикальної партії Ігор Попов переконаний, що необхідність скасувати депутатську недоторканність – це міф, який нав’язали українцям.

Суспільству нав’язали думку, що єдині і головні корупціонери в цій країні – це народні депутати України

«Суспільству нав’язали думку, що єдині і головні корупціонери в цій країні – це народні депутати України, і друга частина цього міфу, що лише депутатський імунітет заважає взагалі боротися із топ-корупцією в державі», – наголошує Попов.

Він зазначає, що частина депутатів дійсно може бути вплутаною в корупційні схеми, але мало хто з них є їхніми організаторами. Справжні ж організатори, на його думку, не сидять у парламенті і не мають імунітету. Більше того, він вважає, що скасування депутатської недоторканності не має політичних перспектив.

Існування депутатської недоторканності часто є «відмазкою» для правоохоронних органів чи політиків

​«Існування депутатської недоторканності часто є «відмазкою» для правоохоронних органів чи політиків, щоб пояснити причини, а чому ж у нас немає розслідувань гучних резонансних справ, чому у нас не порушуються провадження, тим більше, чому не передаються обвинувальні акти до суду», – каже Попов.

Депутат стверджує, що наразі існує цілком реальна можливість у разі необхідності зняти недоторканність із депутата та, в разі наявності підозр щодо когось, знайти свідків, які могли б надати прямі свідчення.

Правоохоронні органи не можуть проводити слідчі дії щодо депутатів – Севрук

Тим часом колишній заступник генпрокурора, а нині – проректор Академії прокуратури України Юрій Севрук зазначає, що наразі правоохоронні органи практично позбавлені можливості займатися належним розслідуванням кримінальних проваджень щодо народних депутатів.

Правоохоронні органи не можуть на даний час проводити слідчі дії щодо народних депутатів, в тому числі і негласні

«Для того, щоб проводити будь-які слідчі дії щодо народного депутата, які можуть надати докази, потрібно йти брати дозвіл до Верховної Ради… Фактично, на законних підставах правоохоронні органи не можуть на даний час проводити слідчі дії щодо народних депутатів, в тому числі і негласні. Вони повинні вишуковувати інші механізми», – каже Севрук.

Він вважає, що потрібно забезпечити баланс діяльності правоохоронних органів та забезпечення незалежності народних депутатів у їхній політичній діяльності.

Севрук також переконаний, що народні обранці мають надто широкі повноваження, і їх потрібно обмежити. Він наголошує, що правоохоронним органам потрібно дати можливість розслідувати діяльність депутатів, яка може сприяти вчиненню злочину.

«Нехай за окремим порядком, нехай це робить генеральний прокурор, чи заступник генерального прокурора, можливо, більший рівень суду надає дозволи, – але це повинно бути, тому що в нас, на жаль, усі рівні перед законом, але «дехто рівніший», – вважає Севрук.

Сергій Таран же каже, що потрібно не скасовувати недоторканність, а реформувати її. Він припускає, що, можливо, варто спростити механізми зняття недоторканності або звузити сферу її застосування. Проте експерт зазначає: щоб такі зміни мали підтримку суспільства, спершу треба посилити довіру громадян до депутатів.