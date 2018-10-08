Звернення Луценка щодо зняття недоторканності з Вілкула законне – регламентний комітет Ради

Комітет з питань регламенту Верховної Ради затвердив висновок, у якому назване законним подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо зняття недоторканності із депутата Олександра Вілкула та притягнення його до кримінальної відповідальності. Вілкула звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями в період перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА.

У комітеті додали, що слід звернути увагу на виявлені факти під час розгляду подання. Також комітет потребує два дні, щоб оприлюднити своє рішення в повному обсязі.

«У цьому поданні є достатньо доказів, аби притягнути до кримінальної відповідальності пана Вілкула», – заявив Луценко.

Докладніше про це: Дії Вілкула призвели до збитків на суму 480 тисяч гривень – Луценко

Генеральна прокуратура представила подання та звернулася до комітету з питань регламенту та роботи Верховної Ради та до парламенту з проханнями зняти депутатську недоторканність та притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Вілкула.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Вілкулу інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Депутата звинувачують у зловживанні службовим становищем та перевищенням повноважень під час перебування на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними матеріалів досудового слідства, тодішній голова Дніпропетровщини Олександр Вілкул брав участь у незаконних земельних справах. Ідеться про передачу земельних ділянок ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», крім того незаконну зміну цільового призначення земельної ділянки.

Народний депутат Олександр Вілкул заперечує звинувачення. Він заявляє, що докази Генеральною прокуратурою сфальсифіковані й не відповідають дійсності.

Народний депутат із фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул у період з 18 березня 2010 року до 24 грудня 2012 року був очільником Дніпропетровської області. Він був членом Партії регіонів, урядовцем часів екс-президента України Віктора Януковича.