Дії Вілкула призвели до збитків на суму 480 тисяч гривень – Луценко

Дії депутата Верховної ради Олександра Вілкула (фракція «Опозиційний блок») на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації щодо передачі в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату земельних ділянок призвели до завдання збитків на суму 480 тисяч гривень, стверджує генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Про це Луценко заявив на засіданні парламентського комітету з питань регламенту, представляючи подання про надання згоди на притягнення Вілкула до кримінальної відповідальності.

«Протиправні дії Вілкула щодо незаконної передачі в оренду земельних ділянок з відповідними кадастровими номерами, відповідно до методики визначення розміру шкоди, призвели до завдання збитків державі на суму 480 тисяч гривень шляхом зняття ґрунтового покрову родючого шару ґрунту із земельних ділянок, внаслідок проведення робіт без оформлення відповідного дозволу», – вказав Луценко.

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18 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко повторно вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула, Колєснікова та ще одного їхнього колеги з «Опозиційного блоку» – Сергія Дунаєва. 4 жовтня Рада відмовилася зняти недоторканність з останнього.

Вілкула звинувачують у незаконних розпорядженнях про зміну цільового призначення земельних ділянок протягом 2011–2012 років, коли він був головою Дніпропетровської ОДА, Колєснікова – у зловживанні службовим становищем під час перебування на посаді голови Агентства держмайна України.