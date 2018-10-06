Комітет Ради планує розглянути подання ГПУ щодо Вілкула й Колєснікова 8 жовтня

Регламентний комітет Верховної Ради планує розглянути подання про зняття недоторканності з народних депутатів від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова 8 жовтня, свідчать анонси на сайті парламенту.

В апараті Верховної Ради зазначили, що розгляд подання щодо Колєснікова запланований на 10:00, а щодо Вілкула – на 14:00.

18 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко повторно вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула, Колєснікова та ще одного їхнього колеги з «Опозиційного блоку» – Сергія Дунаєва. 4 жовтня Рада відмовилася зняти недоторканність з останнього.

Вілкула звинувачують у незаконних розпорядженнях про зміну цільового призначення земельних ділянок протягом 2011-2012 років, коли він був головою Дніпропетровської ОДА, Колєснікова – у зловживанні службовим становищем під час перебування на посаді голови Агентства держмайна України.