Верховна Рада не зняла недоторканність із Дунаєва

Депутати не надали необхідної кількості голосів, щоб зняти депутатську недоторканність з народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Дунаєва.

«За» зняття імунітету проголосували 125 людей, «проти» – 34 (32 з них – члени «Опоблоку»). Десятеро депутатів утримались, ще 107 не голосували взагалі.

Голова парламенту Андрій Парубій визнав, що кількість голосів не дозволяє поставити питання на повторний розгляд.

«Надто великий розрив, щоб ще раз ставити. Це недостача в сто голосів, надто велика недостача. Я хочу повідомити генерального прокурора України, що рішення про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дунаєва не прийняте», – зазначив він.

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Напередодні 3 жовтня регламентний комітет Верховної Ради визнав законним подання Генеральної прокуратури на зняття депутатської недоторканності з Сергія Дунаєва.

18 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко повторно вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності представників фракції «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва та Дмитра Колєснікова.

Вілкула звинувачують у незаконних розпорядженнях про зміну цільового призначення земельних ділянок протягом 2011-2012 років, коли він був головою Дніпропетровської ОДА, Колєснікова – у зловживанні службовим становищем під час перебування на посаді голови Агентства держмайна України, а Дунаєва – у декларуванні недостовірної інформації.