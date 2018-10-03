Комітет Ради визнав законним подання ГПУ на депутата Дунаєва

Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним подання Генеральної прокуратури України на зняття недоторканності з члена фракції «Опозиційного блоку», депутата Сергія Дунаєва, повідомив голова комітету Павло Пинзеник.

«Комітет дійшов висновку, що подання є законним, оскільки ініційоване та подане належним суб'єктом подання. Окремі зауваження щодо обґрунтованості доводів вказані у висновку. Проголосували одноголосно. Один член комітету не голосував», – сказав Пинзеник.

Тепер подання мають розглянути в залі засідань.

18 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко повторно вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності представників фракції «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва та Дмитра Колєснікова.

Вілкула звинувачують у незаконних розпорядженнях про зміну цільового призначення земельних ділянок протягом 2011-2012 років, коли він був головою Дніпропетровської ОДА, Колєснікова – у зловживанні службовим становищем під час перебування на посаді голови Агентства держмайна України, а Дунаєва – у декларуванні недостовірної інформації.