КСУ визнав конституційним президентський законопроект про депутатську недоторканність

Конституційний суд визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року. Про це повідомляється на сайті КСУ.

У Конституційному суді зауважують, що неодноразово розглядали законопроекти про обмеження депутатської недоторканності та давали висновки про те, що такі зміни не суперечать Конституції.

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6 червня КСУ визнав конституційним внесений народними депутатами законопроект №6773 про обмеження депутатської недоторканності. Пропонується, що цей закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

Президентський законопроект № 7203 про скасування недоторканності пропонує викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

Конституційний суд України почав розглядати конституційні звернення щодо скасування депутатської недоторканності у квітні цього року.

Із проханням перевірити законопроекти на відповідність Конституції Верховна Рада звернулася до КСУ в жовтні 2017 року.

У 2015 році КСУ вже схвалював рішення щодо скасування депутатської недоторканності. Тоді суд визнав відповідний законопроект таким, що відповідає Конституції, проте в 2017 році депутати зняли цей документ з розгляду.

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.