КСУ оприлюднив рішення щодо законопроекту про депутатську недоторканність

Конституційний суд України 7 червня оприлюднив своє рішення, яким він визнав конституційним внесений народними депутатами законопроект №6773 про обмеження депутатської недоторканності.

Відповідне рішення КСУ ухвалив 6 червня на закритому засіданні, визнавши документ таким, що відповідає Конституції України.

«Цей закон вступає в силу з дня, наступного за днем його опублікування, в цілому відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Висновок Конституційного суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню», ­– йдеться в заключних положеннях висновку КСУ.

У депутатському законопроекті (№6773) пропонується викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Пропонується, що цей закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

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Таким чином, як напередодні заявив народний депутат Мустафа Найєм, після рішення КСУ парламент може обмежити депутатську недоторканність ще на цій сесії.

Рішення щодо президентського законопроекту про обмеження недоторканності Конституційний суд ще має ухвалити.

Президентський законопроект № 7203 про скасування недоторканності пропонує викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

Конституційний суд України почав розглядати конституційні звернення щодо скасування депутатської недоторканності у квітні цього року.

Із проханням перевірити законопроекти на відповідність Конституції Верховна Рада звернулася до КСУ в жовтні 2017 року.

У 2015 році КСУ вже схвалював рішення щодо скасування депутатської недоторканності. Тоді суд визнав відповідний законопроект таким, що відповідає Конституції, проте в 2017 році депутати зняли цей документ з розгляду.

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.