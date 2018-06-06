КСУ схвалив законопроект про скасування депутатської недоторканності – депутат

Конституційний суд України схвалив рішення Верховної Ради про скасування депутатської недоторканності, повідомляє народний депутат Мустафа Найєм.

Рішення на сайті КСУ наразі немає.

За словами Найєма, наразі невідомо, щодо якої саме редакції законопроекту КСУ ухвалив рішення: президентської чи депутатської.

«Це вирішить, з якого саме року недоторканність може бути скасована – зараз або з 2020 року», – додав він.

Нині на розгляді в КСУ є два законопроекти про скасування недоторканності: президентський і депутатський.

Президентський законопроект № 7203 про скасування недоторканності пропонує викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

У депутатському законопроекті (№6773) пропонується викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Пропонується, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Читайте також: Скасування недоторканності: чому депутати підтримали

Конституційний суд України почав розглядати конституційні звернення щодо скасування депутатської недоторканності у квітні цього року.

Із проханням перевірити законопроекти на відповідність Конституції Верховна Рада звернулася до КСУ в жовтні 2017 року.

У 2015 році КСУ вже схвалював рішення щодо скасування депутатської недоторканності. Тоді суд визнав відповідний законопроект таким, що відповідає Конституції, проте у 2017 році депутати зняли цей документ з розгляду.

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.