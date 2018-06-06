Найєм: рішення КСУ дає змогу скасувати депутатську недоторканність на цій сесії Ради

Конституційний суд України, який визнав скасування депутатської недоторканності таким, що відповідає Конституції, ухвалив це рішення щодо депутатського законопроекту, а це означає, що парламент може обмежити депутатську недоторканність ще на цій сесії, повідомив народний депутат Мустафа Найєм.

За його словами, рішення ухвалили 6 червня під час закритого засідання суду. На сайті КСУ воно ще не оприлюднене.

«Тепер рішення за парламентом. Для історичного рішення потрібно 300 голосів. Маю велику надію, що Верховна Рада VIII скликання раз і назавжди покінчить з цим архаїзмом», – написав Найєм.

Він додав, що рішення щодо президентського законопроекту Конституційний суд ще має ухвалити.

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Президентський законопроект № 7203 про скасування недоторканності пропонує викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

У депутатському законопроекті (№6773) пропонується викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Пропонується, що цей закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

Конституційний суд України почав розглядати конституційні звернення щодо скасування депутатської недоторканності у квітні цього року.

Із проханням перевірити законопроекти на відповідність Конституції Верховна Рада звернулася до КСУ в жовтні 2017 року.

У 2015 році КСУ вже схвалював рішення щодо скасування депутатської недоторканності. Тоді суд визнав відповідний законопроект таким, що відповідає Конституції, проте в 2017 році депутати зняли цей документ з розгляду.

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.