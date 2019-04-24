Голова Окружного адмінсуду Києва: президент має повноваження розпустити Раду до 14 червня

Президент України має право розпустити Верховну Раду до 14 червня, повідомив голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк на своїй сторінці у Facebook.

«На мою думку, президент України має повноваження розпустити Верховну Раду в строк до 14 червня 2019 року», – написав Вовк.

Він зазначив, що президент не може достроково припинити повноваження Верховної Ради в останні шість місяців строку повноважень парламенту.

«Отже, для визначення кінцевої дати, до настання якої президент України може скористатись своїм правом розпуску парламенту, необхідно встановити дату закінчення повноважень Верховної Ради України, відносно якої і обраховується вказаний вище шестимісячний строк», – пише Вовк.

Суддя зауважив, що згідно з частиною 3 статті 82 Конституції України Верховна Рада збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Водночас, відповідно до вимог статей 98-100 Закону України «Про вибори народних депутатів України», офіційне оприлюднення результатів виборів має відбутись впродовж 20 днів з дня голосування.

«Таким чином, беручи до уваги призначення чергових виборів до Верховної Ради України на 27 жовтня 2019 року, повноваження діючої Верховної Ради України можуть тривати і до 16 грудня 2019 року (27 жовтня 2019 року плюс 20 днів на офіційне оприлюднення результатів виборів плюс 30 днів на відкриття першої сесії новообраної Верховної Ради України), тобто ще протягом 50 днів після дня виборів, що надаватиме президенту України право припинити повноваження Верховної Ради України у строк до 16 червня 2019 року», – заявив Вовк.

Верховна Рада восьмого скликання почала роботу 27 листопада 2014 року. Згідно з Конституцією, народні депутати обираються терміном на п'ять років. У зв'язку з цим голова парламенту Андрій Парубій говорив, що «27 травня минає будь-яка можливіть – навіть теоретична – розпустити Верховну Раду».

Новообраний президент Володимир Зеленський за кілька днів до другого туру виборів, говорячи про можливість розпуску Ради, заявляв: «Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо у термін за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент». Він додав, що «буде думати» про розпуск нинішнього скликання Верховної Ради, оскільки «ви ж розумієте, що нам це вигідно».

Чергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 27 жовтня.