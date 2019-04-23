Гройсман заявив, що піде на вибори в Раду з новою політичною силою

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV заявив, що піде на вибори у Верховну Раду з новою політичною силою.

«Однозначно, що це буде політична сила, яка об'єднає в собі людей з гарною репутацією, людей, які можуть не тільки говорити, а реально робити речі. Я не хочу бути статистом у наступному політичному сезоні, хочу бути активним, я хочу боротися за ідеї, хочу їх вводити», – сказав Гройсман.

У 2014 році Володимир Гройсман став народним депутатом за списками партії «Блок Петра Порошенка». У листопаді був обраний головою Верховної Ради. З квітня 2016 року працює прем'єр-міністром України.

Вибори у Верховну Раду мають відбутися в жовтні 2019 року.