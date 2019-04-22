Чеський президент привітав Володимира Зеленського і запросив його до Праги

Президент Чеської республіки Мілош Земан надіслав Володимиру Зеленському вітальну телеграму, в якій висловив переконання в тому, що вибір українців є свідченням того, що «українці не втрачають надії в покращення політичних, економічних і соціальних відносин у своїй країні».

Мілош Земан також запевнив Володимира Зеленського в тому, що «Чехія й надалі буде допомагати проведенню реформ в Україні й підтримувати європейське спрямування України. «Цього добиватимусь і я особисто, оскільки мені дуже важливий позитивний розвиток України і поглиблення відносин між нашими країнами у всіх сферах», – наголосив чеський президент.

Мілош Земан при цьому зазначив, що має надію на особисту зустріч з Володимиром Зеленським. «Сподіваюсь, що найближчим часом ми побачимо вас у Празі, куди я вас сердечно запрошую з офіційним візитом», – зазначається у телеграмі чеського президента.

Також міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек наголосив на тому, що вибори в Україні вказали «на силу громадянського суспільства» і що новобраний президент Володимир Зеленський «не послабить зусиль у проведенні реформ».

21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.