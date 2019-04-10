У Росії порушили справу проти литовських суддів через вирок екс-міністру оборони СРСР

У Росії порушили кримінальну справу проти литовських суддів, які заочно засудили до 10 років в’язниці колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова. Про це йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету Росії.

У кінці березня суд у Вільнюсі визнав колишнього міністра винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Йдеться про події 13 січня 1991 року. Тоді радянські військові захопили телевежу і будівлю Литовського радіо. Це сталося через рік після того, як Литва оголосила про незалежність. У подіях у Вільнюсі загинули 14 людей, сотні людей постраждали.

За версією сторони обвинувачення, Язов створив організовану групу військових і політиків, щоб повернути Литву до складу СРСР. Адвокати планують оскаржити вирок.

У Слідчому комітеті вважають, що вердикт був свідомо неправосудний.

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Від початку розслідування в 2016 році литовська прокуратура висунула звинувачення в «здійсненні радянської агресії» 65 колишнім військовим чиновникам, громадянам Росії, Білорусі й України.

Дмитро Язов був міністром оборони СРСР з 1987 року.