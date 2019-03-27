Литва: екс-міністра оборони СРСР Язова засудили до 10 років в’язниці за воєнні злочини

Вільнюський окружний суд Литви заочно засудив до 10 років позбавлення волі колишнього міністра оборони СРСР 94-річного Дмитра Язова. 27 березня його визнали винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у справі про події 13 січня 1991 року.

До 12 років позбавлення волі засуджений колишній офіцер КДБ Михайло Головатов.

Згідно з обвинувальним актом Генпрокуратури Литви, 94-річному Дмитру Язову закидають створення в 1990 році організованої групи військових і політиків, метою якої було повернення Литви до складу СРСР шляхом захоплення органів влади і стратегічних об’єктів.

У ніч на 13 січня 1991 року радянські військові і спецпідрозділи силових органів захопили Вільнюську телевежу і будівлю Литовського радіо. Це сталося через рік після того як республіка оголосила про відновлення своєї незалежності від СРСР. У подіях у Вільнюсі загинули 14 людей, сотні людей постраждали.

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Від початку розслідування в 2016 році литовська прокуратура висунула звинувачення в «здійсненні радянської агресії» 65 колишнім військовим чиновникам, громадянам Росії, Білорусі й України.

Дмитро Язов був міністром оборони СРСР з 1987 року.

Рішення суду Литви може надалі погіршити відносини між Вільнюсом і Москвою, яка відмовилася брати участь у розслідуванні.